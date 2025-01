2024年12月より公開され、大ヒットを記録したディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』

ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語を映画いた映画『ライオン・キング:ムファサ』の日本版オリジナル・サウンドトラックCDのデラックス版が発売されます!

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』オリジナル・サウンドトラック/デラックス版

発売日:2025年2月5日(水)

品番:UWCD-1131/2

価格:4,400円(税込)

仕様:CD2枚組、歌詞・対訳付、超実写プレミアム吹替版尾上右近&松田元太によるインタビュー・コメント掲載

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

2024年12月20日に劇場公開を迎え、オープニング3日間で全世界興行収入No.1を記録。

日本国内での興行収入も20億円を突破し、全世界で大ヒットを記録しているディズニー最新映画『ライオン・キング:ムファサ』

シンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>!

その日本版である、豪華2枚組のオリジナル・サウンドトラックCDのデラックス版が発売されます!

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』オリジナル・サウンドトラック/デラックス版 収録曲

DISC 1:英語歌+日本語歌+インストゥルメンタル【英語歌】1. NGOMSO/レボ・M2. 遥かなミレーレ/アニカ・ノニ・ローズ&キース・デイヴィッド3. ブラザー/君みたいな兄弟/ブレイリン・ランキンズ、セオ・ソモル、アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.4. バイバイ/マッツ・ミケルセン、ジョアンナ・ジョーンズ、フォラケ・オロワフォイェク5. 一緒に行こう/アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ6. 聞かせて/アーロン・ピエール&ティファニー・ブーン7. 裏切りの兄弟/ケルヴィン・ハリソン・Jr.【日本語歌】8. 遥かなミレーレ/和音美桜&吉原光夫9. ブラザー/君みたいな兄弟/平賀 晴、竹下天馬、尾上右近、松田元太10. バイバイ/渡辺 謙、大木理沙、鈴木左江子11. 一緒に行こう/尾上右近、松田元太、MARIA-E、越後屋コースケ、松島昭浩12. 聞かせて/尾上右近&MARIA-E13. 裏切りの兄弟/松田元太【インストゥルメンタル】14. NGOMSO (インストゥルメンタル)15. 遥かなミレーレ (インストゥルメンタル)16. ブラザー/君みたいな兄弟 (インストゥルメンタル)17. バイバイ (インストゥルメンタル)18. 一緒に行こう (インストゥルメンタル)19. 聞かせて (インストゥルメンタル)20. 裏切りの兄弟 (インストゥルメンタル)DISC 2:スコア *日本限定CD化【スコア】1. Destiny Reigns2. Kuqondile3. Listen to My Voice4. Find the Way5. The Race6. Home7. Burden of Pride8. My Love9. Bathroom Break10. Run Mufasa!11. And So It’s Time12. All That Was Lost13. Jamaa14. Follow the Fireflies15. Smell a Duck16. Elephant Stampede17. Beneath the Scars18. The King Within19. We Made It20. Clash of Kings21. Blood for Blood22. The Earth Will Shake23. The King of Milele24. A Story of a Great King

『ライオン・キング:ムファサ』オリジナル・サウンドトラックCDのデラックス版は、映画を彩る音楽を余すことなく収録した2枚組CDです。

Disc 1には通常版CDに収録された英語歌と日本語歌に加えて、カラオケとして楽しむことができるインストゥルメンタル7曲を追加収録。

Disc 2には日本限定CD化となる、ディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』の音楽も作曲したデイブ・メッツガー氏によるスコアが24曲収録されます。

尾上右近さん&松田元太さんによるインタビュー・コメントも掲載

さらにデラックス版限定で「ムファサ」役を務める尾上右近さん、「タカ」役を務める松田元太さんの『ライオン・キング:ムファサ』の音楽に込めた想いについて語るインタビュー・コメントを掲載。

デラックス版でしか楽しむことのできない魅力たっぷりな豪華収録内容となっています。

歌、演技、作曲とマルチな活躍をするリン=マニュエル・ミランダ氏が音楽を担当

音楽は、数々の受賞歴のあるソングライターであり、『モアナと伝説の海』『ミラベルと魔法だらけの家』などディズニーのヒット作を手掛けたリン=マニュエル・ミランダ氏が担当。

彼が紡ぎ出す「ムファサ」と「タカ」の冒険を彩る壮大な楽曲の数々が収録されます。

リン氏は本作の音楽を担当することについて

『ライオン・キング』は、偉大なソングライターたちによる素晴らしい音楽のレガシーであり、その作品に参加できることに誇りを感じています。

また、ムファサの物語に命を吹き込むために、バリー・ジェンキンスと共に制作に携われたことを嬉しく思います。

とコメントされました。

先着購入者特典

・オンライン&全国CDショップ:ステッカー(ムファサ/タカの全2種中ランダム1種)

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・UNIVERSAL MUSIC STORE:オリジナル・キャップ

各店舗やオンラインストアにて購入された方に先着で用意される特典は3種類。

オンライン&全国CDショップでは「ムファサ」もしくは「タカ」のステッカーからいずれか1種、Amazonでは、メガジャケ、UNIVERSAL MUSIC STOREではオリジナル・キャップがもらえます。

通常版 CD/デジタル配信中:ライオン・キング:ムファサ(オリジナル・サウンドトラック)

発売日:2024年12月20日

価格:3,300円 (税込)

品番:UWCD-1133

仕様:歌詞・対訳付き

先着購入者特典:ステッカー(ムファサ/タカの全2種中ランダム1種)

CD収録曲:【英語歌】1. NGOMSO/レボ・M2. 遥かなミレーレ/アニカ・ノニ・ローズ&キース・デイヴィッド3. ブラザー/君みたいな兄弟/ブレイリン・ランキンズ、セオ・ソモル、アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.4. バイバイ/マッツ・ミケルセン、ジョアンナ・ジョーンズ、フォラケ・オロワフォイェク5. 一緒に行こう/アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ6. 聞かせて/アーロン・ピエール&ティファニー・ブーン7. 裏切りの兄弟/ケルヴィン・ハリソン・Jr.【日本語歌】8. 遥かなミレーレ/和音美桜&吉原光夫9. ブラザー/君みたいな兄弟/平賀 晴、竹下天馬、尾上右近、松田元太、石原慎一10. バイバイ/渡辺 謙11. 一緒に行こう/尾上右近、松田元太、MARIA-E、越後屋コースケ、松島昭浩12. 聞かせて/尾上右近&MARIA-E13. 裏切りの兄弟/松田元太デジタル・アルバム収録曲:【ソングス】1. NGOMSO/レボ・M2. 遥かなミレーレ/和音美桜&吉原光夫3. ブラザー/君みたいな兄弟/平賀 晴、竹下天馬、尾上右近、松田元太4. バイバイ/渡辺 謙5. 一緒に行こう/尾上右近、松田元太、MARIA-E、越後屋コースケ、松島昭浩6. 聞かせて/尾上右近&MARIA-E7. 裏切りの兄弟/松田元太【スコア】8. Destiny Reigns9. Kuqondile10. Listen to My Voice11. Find the Way12. The Race13. Home14. Burden of Pride15. My Love16. Bathroom Break17. Run Mufasa!18. And So It’s Time19. All That Was Lost20. Jamaa21. Follow the Fireflies22. Smell a Duck23. Elephant Stampede24. Beneath the Scars25. The King Within26. We Made It27. Clash of Kings28. Blood for Blood29. The Earth Will Shake30. The King of Milele31. A Story of a Great King

『ライオン・キング:ムファサ』のオリジナル・サウンドトラック通常版CD/デジタルも配信中。

リン=マニュエル・ミランダ氏が紡ぎ出す「ムファサ」と「タカ」の冒険を彩る壮大な楽曲の数々を英語歌と日本語歌の両方で全13曲が収録されています。

日本でも人気が高いマッツ・ミケルセン氏が参加することで話題のUS版声優による英語歌に加えて、尾上右近さん(ムファサ)、松田元太さん(タカ)、渡辺謙さん(キロス)など超実写プレミアム吹替版声優による日本語歌も収録した劇中の音楽を存分に楽しめる決定盤です。

楽曲のトラックリストも公開!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』日本版オリジナル・サウンドトラック

豪華CD2枚組になった、大ヒットを記録したディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』の日本版オリジナル・サウンドトラック。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』のオリジナル・サウンドトラック/デラックス版は、2025年2月5日より販売開始です☆

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

