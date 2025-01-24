Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¡Ö°û¤ßÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡ÈÓÈøÏÂ¼ù¡õ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¥í¥±¡¡¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¸µAKB 48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ØÈÓÈø¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î¥Ï¥ó¥³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾»ú¤ÇÎ¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÁ°12¡§45¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌ©Ãå¥¼¥íµ÷Î¥¡ªÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÎÂ¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤¯¤Ã¤¡¼¡ª
¡¡°Û¿§¤Î¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÈÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¼Â¤Ï°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¤¤¤ï¤¯¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤è¤ë½é´§ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ»¤æ¤¯¿Í¤Ë¥Ï¥ó¥³¡Ê°õ´Õ¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡É¤Î¤æ¤ë¤æ¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢21ºÐ¤Ç¼«¾Î¡¦¼òÊÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ê¡Î±¤Ï¡Ö°û¤ßÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ö´ê¤·¡¢3¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê3¿Í¤Ï¡¢¹¥¤ÊüÂê¤Õ¤¶¤±¤Þ¤¯¤ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¡¢»þ¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡ÄÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ê¡Î±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ª¤¸¤µ¤ó2¿Í¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤´¤¤21ºÐ¡ÊÊ¡Î±¡Ë¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é·ì±ï¼Ô¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿3¿Í¤Ç¥í¥±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê¡Î±¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥í¥±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÓÈø¤µ¤ó¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌ©Ãå¥¼¥íµ÷Î¥¡ªÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÎÂ¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤¯¤Ã¤¡¼¡ª
¡¡°Û¿§¤Î¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÈÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¼Â¤Ï°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¤¤¤ï¤¯¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤è¤ë½é´§ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ»¤æ¤¯¿Í¤Ë¥Ï¥ó¥³¡Ê°õ´Õ¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡É¤Î¤æ¤ë¤æ¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¡£
¡¡Ê¡Î±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ª¤¸¤µ¤ó2¿Í¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤´¤¤21ºÐ¡ÊÊ¡Î±¡Ë¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é·ì±ï¼Ô¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿3¿Í¤Ç¥í¥±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê¡Î±¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥í¥±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÓÈø¤µ¤ó¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£