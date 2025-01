Gretschが、<The 2025 NAMM Show2025>で年上半期に発売する新製品を発表した。限定版となるJim Dandyアコースティックギター、Electromaticコレクションのアップデート、Streamlinerシリーズの新ラインアップを発表し、さらなる進化を遂げている。1883年創業のGretschは、その豊かで深みのあるサウンド、滑らかな演奏性、そして大胆でクラシックなビジュアルにより、音楽界の革新者たちに選ばれ続けてきた。伝説的なGretsch ギターの現代版からアーティストのトリビュートモデルまで、Gretsch はハンドクラフトと品質へのこだわりを軸に、新しいデザインや製造技術を切り開いてきた。そして、チェット・アトキンス、エディ・コクラン、ビリー・ダフィー、ジョージ・ハリスン、オーヴィル・ペック、ブランディ・カーライルといった音楽界で高く評価されるアーティストたちから支持を得ている。

【PROFESSIONAL COLLECTION】●Broadkaster Jr. LX Center Block with String-Thru Bigsby and Gold Hardware(市場想定売価:462,000円/税込)Professional Collection のBroadkaster Jr. LX Center Blockギターは、モダンなGrestchサウンドと卓越したパフォーマンスを提供。Pro Twin Sixハムバッカーと再設計されたChannel Coreセンターブロックを搭載し、豊かな音域、強化された中音域のパンチ、そして高速なアタックを実現。高音量環境での演奏に最適な設計。標準的な“U”シェイプのメイプルネック、24.6インチスケール、12インチラジアスのエボニー指板(ロールドエッジ付き)、22本のミディアムジャンボフレット、パーロイドNeo-Classicサムネイルインレイ、蓄光式Luminlayサイドドットを備え、優れた演奏性を提供。3 ポジションのピックアップトグルスイッチ、各ピックアップのボリュームコントロール、トレブルブリード回路付きマスターボリューム、そして“Squeezebox”コンデンサ付きのマスター・ノーロード・トーンコントロールで、正確な音作りが可能。String-Thru Bigsby B7GP ビブラートテイルピース、Adjusto-Maticブリッジ、Graph Tech TUSQ XL ナットにより、弦の安定性と滑らかなビブラートアクションを実現。他のプレミアム機能として、Gotohロッキングチューナー、Groverストラップロック、ゴールドハードウェアを備える。Gretschデラックスハードシェルケース付き。カラーはBlackberryとMidnight Sapphire。国内販売時期:2025年6月予定。●Broadkaster LX Center Block with String-Thru Bigsby and Gold Hardware(市場想定売価:462,000円/税込)Broadkaster LX Center Blockギターは、モダンなグレッチサウンドと柔軟性、コントロール性を提供。Pro Twin Sixハムバッカー、再設計されたChannel Coreセンターブロック、さらに深いカッタウェイを備え、高音量環境での優れたパフォーマンスと音作りの⾃由度を実現。ボディデザインは改良され、Channel Coreセンターブロックに使用されるメイプルとスプルースの組み合わせにより、速いアタックと中音域のパンチが強化。標準的な“U”シェイプのメイプルネック、24.6 インチスケール、12 インチラジアスのエボニー指板(ロールドエッジ付き)、22 本のミディアムジャンボフレット、パーロイドNeo-Classicサムネイルインレイ、蓄光式Luminlayサイドドットを搭載。String-Thru Bigsby B7GP ビブラートテイルピース、Adjusto-Maticブリッジ、Graph Tech TUSQ XL ナットにより、優れた弦の安定性と滑らかなビブラートアクションを実現。他のプレミアム機能として、Gotohロッキングチューナー、Groverストラップロック、ゴールドハードウェアを備える。Gretschデラックスハードシェルケース付き。カラーはCadillac GreenとBlack。国内販売時期:2025年6月予定。【ELECTROMATIC COLLECTION】●G5230T Electromatic Sparkle Jet FT Single-Cut with Bigsby(市場想定売価:121,000円/税込)大胆なデザインを採用したElectromatic Jet FT モデルは、ダイナミックかつ明瞭なサウンド、スタイリング、そして演奏性を備え、Gretsch ならではのピュアでパワフルなトーンとパフォーマンスを提供。1953 年以来、Gretsch Jet モデルはアイコニックなプレイヤーを象徴するサウンドであり続けてきた。『G5230T Electromatic Sparkle Jet FT』は、Jet の本質的なパワーとパフォーマンスを驚くべき価格で実現。チャンバードマホガニーボディとメイプルトップにより、バランスの取れた共鳴音を実現し、低めにセットされたマホガニーネックがスムーズな演奏を可能にする。12 インチラジアスのローリエ指板には、Neo-Classicサムネイルインレイと22 本のミディアムジャンボフレットが施されています。FT-5E FilterʼTronハムバッキングピックアップを搭載し、豊かでパワフルなサウンドと卓越した明瞭さを提供。カラーはGold SparkleとSilver Sparkle。国内販売時期:2025年5月予定。●Electromatic LTD Flame Okoume Broadkaster Jr. Single-Cut with Bigsby(市場想定売価:229,900円 /税込)エレガントでパワフルな限定モデルElectromatic Broadkaster Center Block Jr.ギターは、妥協のないグレッチの忠実性とスタイルを兼ね備える。フレイムオコメのシングルカッタウェイボディとチャンバードスプルースセンターブロックにより、視覚的にも音響的にも印象的なギター。薄型のThin“U”シェイプマホガニーネック、12 インチラジアスのローズウッド指板、22本のミディアムジャンボフレット、パーロイドNeo-Classicサムネイルインレイがスムーズな演奏性を提供。USA 製FullʼTronハムバッキングピックアップを搭載し、豊かでダイナミックなトーンを実現。マスターボリューム(トレブルブリード回路付き)、マスタートーン、各ピックアップのボリュームコントロール、3 ポジションセレクタースイッチにより、多彩な音作りが可能。さらに、Bigsby B70 ビブラートテイルピース、アンカードAdjusto-Maticブリッジ、Graph Tech NuBoneナット、ロッキングチューナー、ストラップロック、ゴールドハードウェアを装備。なお、チェンバードスプルースセンターブロック構造のフレイムオクメダブルカッタウェイボディを採用した『Electromatic LTD Flame Okoume Broadkaster Double-Cut with Bigsby』も同時発売。カラーは両モデルともにRoundup Orange。国内販売時期:2025年5月予定。【STREAMLINER COLLECTION】●G2420TG Streamliner Hollow Body with Bigsby LTD, Laurel Fingerboard, Broad'Tron BT-3S Pickups, Cadillac Green(市場想定売価:141,900円/税込)Streamliner Collection は、Gretsch ギターの輝かしい過去の要素を再訪し、エキサイティングな新機能と組み合わせることで、優れたパフォーマンス、サウンド、スタイルを驚くべき価値で提供。『Limited Edition G2420TG Streamliner Hollow Body Single-Cut with Bigsby』は、高次元のサウンドとパフォーマンスを求める現代のギタリストのために設計。エレガントなゴールドハードウェア、メタル"G アロー"コントロールノブ、パーロイド"Big Block"インレイを採用したG2420TG は、モダンなサウンド、最新のエレクトロニクス、正真正銘のエレガントなスタイリングをフィーチャーし、”That Great Gretsch Sound!”を体現する、大胆なプレイヤーの欲求を満たすギター。カラーはCadillac Green。国内販売時期:2025年3月予定。●G2622TG Streamliner Center Block Double-Cut with Bigsby LTD, Laurel Fingerboard,BroadʼTron BT-3S Pickups, Midnight Sapphire(市場想定売価:141,900円/税込)『Limited Edition G2622TG Streamliner Center Block Double-Cut with Bigsby』は、パワフルなサウンドとユニークなスタイリングで、現代のリスナーの⼼に残るパフォーマンスを提供。ゴールドハードウェア、メタル"G アロー"コントロールノブ、パーロイド"Big Block"インレイが特徴的なこの限定モデルは、プレイヤーがグレッチに期待する全ての要素を備えつつ、楽器により高いパフォーマンスとより洗練されたスタイリング、そして音量を求めるギタリストのためにデザインされている。ダブルカッタウェイ仕様の16インチアーチドメイプルボディとチャンバードセンターブロックにより、豊かな共鳴音とフィードバックの軽減を実現。“C”シェイプのナトーネックと、12インチラジアスロレール指板(22ミディアムジャンボフレット)によりスムーズな演奏性を提供。マスターボリュームに搭載されたプッシュ/プルコイルスプリット機能で音色の多様性を広げ、固定Adjusto-MaticブリッジとBigsby B70 ヴィブラートテイルピースでダイナミックな表現が可能。カラーはMidnight Sapphire。国内販売時期:2025年3月予定。●G2655TG Streamliner Center Block Jr. Double-Cut with Bigsby LTD, Laurel Fingerboard,Riviera Blue(市場想定売価:141,900円/税込)『Limited Edition G2655TG Streamliner Center Block Jr. Double-Cut with Bigsby』は、パワフルなサウンドとGretsch ならではのスタイリングをよりコンパクトなサイズに収め、現代に甦らせた。エレガントなゴールドハードウェア、メタル"Gアロー"コントロールノブ、パーロイド"Big Block"インレイを採用したG2655TGは、グレッチに期待されるすべての要素を保ちつつ、楽器にワンランク上のパフォーマンス、スタイル、そしてより大きな音量感を求めるギタリストのために設計。カラーはRiviera Blue。国内販売時期:2025年3月予定。【JIM DANDY SERIES】●Limited Edition Jim Dandy Parlor Solid Top(市場想定売価:49,500円/税込)小ぶりで持ち運びしやすいパーラーボディ、ソリッドスプルーストップ、24 インチショートスケール構造を特徴とする『Limited Edition Jim Dandy Parlor Solid Top』は、パーラーギターならではの明瞭なトーンと特徴的なミッドレンジが魅力。エイジドホワイトカラーのネック&ボディバインディング、“C”シェイプのナトーネックが快適さとスタイルを兼ね備える。ウォルナット指板とブリッジ、人工骨ナット&サドルにより、滑らかな演奏性と⼀貫したトーンを提供。ボディトップ、バック、サイドにはグロスフィニッシュ、ネックにはセミグロスフィニッシュが施されている。カラーはHeritage Burst。国内販売時期:2025年4月予定●Limited Edition Jim Dandy Concert Solid Top(市場想定売価:49,500円/税込)快適でコンパクトなコンサートボディ、ソリッドスプルーストップ、24.75 インチスケール構造を特徴とする『Limited Edition Jim Dandy Concert Solid Top』は、多彩なトーンと親しみやすい演奏性を併せ持ち、様々な音楽シーンで活躍。エイジドホワイトカラーのネック&ボディバインディング、“C”シェイプのナトーネックが快適さとスタイルを両立。ウォルナット指板とブリッジ、人工骨ナット&サドルにより、滑らかな演奏性と⼀貫したトーンを提供。ボディトップ、バック、サイドにはグロスフィニッシュ、ネックにはセミグロスフィニッシュが施されている。カラーはHeritage Burst。国内販売時期:2025年4月予定。【RESONATORS】●G9202 Honey Dipper Special, Round-Neck, Padauk Fingerboard, Bell Bronze(市場想定売価:132,000円/税込)限定生産となる『G9202 Honey Dipper Special』は、プレイヤーのサウンドパレットをより鮮やかにする魅力的なトーンを提供。大人気のG9201 Honey Dipper リゾネーターギターの特徴をすべて継承しつつ、エイジドホワイト指板バインディング、スクリーンドヘッドストックグラフィック、長年愛用されてきた風格を纏ったBell Bronzeフィニッシュを新たに採用。全てのGretsch リゾネーターギターと同様に、本モデルにもAmpli-Sonic ダイアフラム(リゾネーターコーン)を採用。純度99%のアルミ材を使用し、東ヨーロッパで⼿作業によって作られたAmpli-Sonicダイアフラムは、豊かな音量の卓越したトーンを生み出す。国内販売時期:2025年4月予定。