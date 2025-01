黒猫だけを集めた猫写真展！黒猫フェスティバル

飛び猫は、猫の日である2025年2月22日(土)に黒猫だけの猫写真展「黒猫フェスティバル」を工房33ギャラリーで開催します。

黒猫フェスティバル

2025年2月22日(土)

■営業時間

11時〜17時

■入場料

500円(税込)

■会場

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目13番22号

第25宮庭マンション209号室 工房33ギャラリー

■参加する写真家

五十嵐健太、岡崎王子、小林洋介、久野大介、あっきー、長倉陽菜野、クラゴン親方、その他

黒猫の写真を約200点を展示。

黒猫モチーフの猫雑貨、猫グッズ、猫作品が集まる黒猫の祭典。

入場料売上の全額100%はチャリティーとして保護猫や島猫の医療費などに寄付・使用します。

※諸経費や手数料は差し引きしません。

【開催概要】

・写真家の黒猫写真展示

・ハンドメイド猫雑貨コーナー

・猫グッズ販売

・一般公募の黒猫の飼い猫写真展示

・飛び猫10周年記念サイン会(五十嵐健太) 11時〜

