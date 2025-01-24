プロ野球・オリックスは24日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。

オリックスは2月1日から2班に分かれてキャンプを実施。両班とも同じキャンプ地・宮崎市清武総合運動公園でキャンプを行います。

新戦力の九里亜蓮投手と現役ドラフト移籍の本田圭佑投手は主力がそろうA班でキャンプスタート。ウインターリーグなどでも躍動を見せた小野泰己投手や高卒2年目の東松快征投手もA班入りとなっています。

新人選手たちは全員B班スタートとなりました。

▽A組

【投手23名】

エスピノーザ、椋木蓮、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山崎颯一郎、九里亜蓮、齋藤響介、富山凌雅、田嶋大樹、古田島成龍、マチャド、本田仁海、東松快征、山田修義、ペルドモ、本田圭佑、 博志、才木海翔、高島泰都、小野泰己

【捕手4名】

若月健矢、森友哉、福永奨、頓宮裕真

【内野手9名】

西野真弘、宗佑磨、野口智哉、紅林弘太郎、廣岡大志、太田椋、ディアス、大里昂生、中川圭太

【外野手7名】

渡部遼人、西川龍馬、杉澤龍、来田涼斗、池田陵真、福田周平、杉本裕太郎

▽B班

【投手25名】

山下舜平大、東晃平、寺西成騎、宇田川優希、吉田輝星、東山玲士、山口廉王、片山楽生、小木田敦也、井口和朋、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、陳睦衡、入山海斗、寿賀弘都、大江海透、宮國凌空、芦田丈飛、上原堆我、乾健斗、村西良太、横山楓、前佑囲斗、河内康介

【捕手5名】

石川亮、山中稜真、堀柊那、村上喬一朗、田島光祐

【内野手9名】

大城滉二、内藤鵬、横山聖哉、河野聡太、今坂幸暉、清水武蔵、遠藤成、香月一也、宜保翔

【外野手5名】

麦谷祐介、元謙太、佐野皓大、茶野篤政、寺本聖一

※エスピノーザ投手、マチャド投手、ペルドモ投手、ディアス選手につきましては来日後に合流