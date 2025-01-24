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¢¨ Warburton DER & Bredin SSD, Curr Opin Cardiol, 32¡Ê5¡Ë:541, 2017.
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¢¨ Nieman DC & Wentz LM, J Sport Health Sci, 8¡Ê3¡Ë:201, 2019.
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¢¨ Sarna S et al, Med Sci Sports Excerc, 25:237, 1993.
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¢¨ Kasapis C & Thompson PD, J Amer Coll Cardiol, 45¡Ê10¡Ë:1563, 2005.
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¢¨ Karsenty G, Annu Rev Nutr, 43:55, 2023.
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