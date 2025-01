【ライブレポート】ATEEZ、初のスイス・チューリッヒ公演が大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ATEEZと共にした思い出が、皆さんの美しい人生の一部になってほしい」

ATEEZが、1月23日(現地時間)スイス・チューリッヒの「Hallenstadion」にて、2025ワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』を開催した。

この日、ファンの熱い歓声のなかで登場したATEEZは、米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で1位を記録した『THE WORLD EP.FIN : WILL』のタイトル曲「Crazy Form」を皮切りに「Say My Name」「WIN」など世界的に大きな支持を得ている曲を次々と披露。会場を埋め尽くしたファンに向けて、準備していた現地の言葉で挨拶し、熱い反応を呼び起こした。

続いて「This World」「Wake Up」「Cyberpunk」など多彩なジャンルの楽曲を披露した他、清涼感を味わえる「WAVE」「Eternal Sunshine」で8人8色の魅力を発揮。また、ヒップホップベースに弦楽器が調和した「Ice On My Teeth」、韓国のスパイシーさを盛り込んだ「BOUNCY (K-HOT CHILLIPEPPERS)」など名曲を熱唱し、揺るぎないライブスキルとパワフルなパフォーマンスで、トップパフォーマーとしてのエネルギーを放った。

メンバーそれぞれの個性とひと味違う魅力を盛り込んだソロユニットステージも披露。YEOSANG、SAN、WOOYOUNGが「IT’s You」、YUNHOとMINGIが「Youth」、JONGHOが「Everything」、HONGJOONGとSEONGHWAが「MATZ」でステージを飾り、熱く盛り上げた。

ATEEZはチューリッヒ公演を通じて、初めて近くで会った現地ファンと積極的に交流。公演の最後には「今日、コンサートを観に来てくださって本当に感謝しています。ATINY(ファンの呼称)の歓声が今日の公演を最高にしてくれました。頂いた愛と幸せをATINYに分かち合えるアーティストであり、そして友達になりたい」と、胸いっぱいの想いを伝えた。

そして、「素敵な思い出を作ってくれてありがとうございます。ATEEZと共にした思い出が、皆さんの美しい人生の一部になってほしい」と、共に過ごしたファンに向けて再び感謝の気持ちを伝え、最後までファンと優しく目を合わせ、手を振りながら挨拶し、次に会う約束を交わした。

フランスのリヨン、イタリアのミラノに続き、スイスのチューリッヒにてコンサートを成功裏に終えたATEEZは、1月27日・28日に英・ロンドン、1月30日にマンチェスター、2月3日にオランダ・アムステルダム、2月7日にスペイン・バルセロナ、2月11日にドイツ・ケルン、2月14日にデンマーク・コペンハーゲン、2月18日と19日にドイツ・ベルリン、2月22日にフランス・パリ、2月25日にベルギー・ブリュッセルでヨーロッパツアーを継続。

そして、ヨーロッパツアー後の3月22日・23日の2日間、韓国のソウルオリンピック公園「KSPO DOME(旧体操競技場)」にて『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ FINALE IN SEOUL』公演を開催し、2025ワールドツアーの最後を飾る。

なお、ATEEZは、日本初となるファンミーティングの追加公演が神戸にて開催決定。現在、見切れ・機材開放席に関するアナウンスが出ている。詳細はオフィシャルサイトを参照しよう。

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.2』

韓国発売日:11月15日

2024.11.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Ice On My Teeth (Festa Remixes 1)』

2024.12.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Ice On My Teeth (English Ver.)」

