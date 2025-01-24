¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×27Æü³«Ëë¡ÛÃçÀî¥¨¥Ê¤Î¿ä¤·¤Ï¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÌ¥ÎÏ
¡¡27Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG2¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹È¯¾ÍÃÏµÇ°¡¡Âè28²ó¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡SG¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Â¿¿ô»²Àï¤·¡¢½éÆü¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¤ÏÃÏ¸µÄ¹ºê¤Î¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¢Ê¡²¬¤Î±»À¸ÀµµÁ¡¢¼Äºê¿Î»Ö¡¢±©ÌîÄ¾Ìé¡¢¹Åç¤ÎÄÔ±ÉÂ¢¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëº´Æ£Íã¡Êºë¶Ì¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½÷»Ò¤Ç¤Ïº£Àá¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¤Î»³¸ý¿¿´î»Ò¤é3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥¯¥é¥ÖÂçÂ¼24¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¸¶ÅÄÁª¼ê¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÃçÀî¥¨¥Ê¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥éOmu½÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁíÀª795¿Í¤ËÁí³Û200Ëü±ß¤Î¸½¶â¤â¤·¤¯¤ÏÄ¹ºêÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢100±ß°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ç¸½¶â1000±ß¡Ü300¥Þ¥¤¥ë¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï63²¯±ß¡£