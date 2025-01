韓国俳優チョン・ソミンが出演した連続ドラマ『霊魂修繕工』(2020年)のリバイバル放送が、CSホームドラマチャンネルで23日から始まった。チョン・ソミンは、『イタズラなKiss〜Playful Kiss』『この恋は初めてだから〜Because This is My First Life』『空から降る一億の星』『還魂』などに出演し、韓国版の『パパとムスメの7日間』や、『となりのMr.パーフェクト』が話題。今作では、『監査します』などのシン・ハギュンと共演した。

シン・ハギュンが、自身もトラウマを抱えながら、常に患者に寄り添う精神科医師を好演。チョン・ソミンは、幼き頃に母親に捨てられ、自身の意思と関係なく起こる間欠性爆発性障害による突発的な行動で人間関係に悩むミュージカル俳優を演じた。■あらすじウンガン病院精神科助教授のイ・シジュン(シン・ハギュン)は心の病を抱えた患者を救おうと日々奔走している。ある日、自分を警察官だと信じる妄想性障害の患者が病院を抜け出し、授賞式にもぐり込み、新人賞を受賞したハン・ウジュ(チョン・ソミン)を飲酒運転の容疑で逮捕。シジュンが駆け付けたが既に遅く、会場は騒然とし記者たちも押し寄せてきた。偽の警察だと分かり事なきを得たが警察の取り調べ中に我を忘れ怒るウジュを見たシジュンは彼女が気にかかり…。全16話。日本語字幕版。演出:ユ・ヒョンギ、ナ・スジ出演:シン・ハギュン、チョン・ソミン、テ・インホ、パク・イェジン、チュ・ミンギョン