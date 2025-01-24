九州地区からは秋季大会4強＋21世紀枠の壱岐が出場 １１年ぶり沖縄勢２校 西日本短大付は38年ぶり【選抜高校野球選考委員会】
◆第97回選抜高校野球出場校選考委員会（24日、大阪市）
3月18日に甲子園球場で開幕する本大会に、九州地区からは沖縄尚学、エナジックスポーツ（沖縄）、西日本短大付（福岡）、柳ケ浦（大分）、21世紀枠の壱岐（長崎）の5校の出場が決まった。
過去2度の優勝を飾り、昨秋の九州大会で優勝した沖縄尚学は2年ぶり8度目、準優勝のエナジックスポーツは春夏通じて初出場。沖縄勢の2校出場は2014年（沖縄尚学、美里工）以来11年ぶり。九州大会ベスト4の西日本短大付は38年ぶり2度目、同じく4強の柳ケ浦は20年ぶり3度目。壱岐は春夏通じて初出場。
【次ページ】第97回選抜高校野球の全出場校
21世紀枠
壱岐（長崎）初出場
横浜清陵（神奈川）初出場
北海道
東海大札幌（北海道）10年ぶり7回目
東北
聖光学院（福島）3年ぶり7回目
青森山田（青森）2年連続4回目
花巻東（岩手）3年ぶり5回目
関東
横浜（神奈川）6年ぶり17回目
健大高崎（群馬）3年連続8回目
浦和実（埼玉）初出場
千葉黎明（千葉）初出場
山梨学院（山梨）4年連続8回目
東京
二松学舎大付（東京）2年ぶり8回目
早稲田実（東京）8年ぶり22回目
東海
大垣日大（岐阜）2年ぶり6回目
常葉大菊川（静岡）2年ぶり6回目
至学館（愛知）8年ぶり2回目
北信越
敦賀気比（福井）5年連続12回目
日本航空石川（石川）2年連続4回目
近畿
東洋大姫路（兵庫）3年ぶり9回目
智弁和歌山（和歌山）2年ぶり16回目
市和歌山（和歌山）3年ぶり9回目
天理（奈良）3年ぶり27回目
滋賀学園（滋賀）8年ぶり3回目
滋賀短大付（滋賀）初出場
中国
広島商（広島）3年ぶり23回目
米子松蔭（鳥取）33年ぶり2回目
四国
明徳義塾（高知）4年ぶり21回目
高松商（香川）2年ぶり29回目
九州
沖縄尚学（沖縄）2年ぶり8回目
エナジックスポーツ（沖縄）初出場
柳ケ浦（大分）20年ぶり3回目
西日本短大付（福岡）38年ぶり2回目