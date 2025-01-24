3月18日に阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で開幕する第97回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が1月24日、大阪市内で行われ、昨秋の東海大会準優勝の常葉大菊川を始め、32校が選ばれました。常葉大菊川のセンバツ出場は2年ぶり6回目となります。

常葉大菊川は秋季静岡県大会で優勝、東海大会で準優勝となりました。両大会を通じてのチーム打率は3割2分6厘、東海大会では3試合すべてで2ケタ安打を放ち、強打を印象付けました。投手陣は、エース大村昂輝(3年)は50イニング以上投げて与四死球はわずか4つと優れた制球力で試合を作りました。

また、注目の21世紀枠は壱岐(長崎)、横浜清陵(神奈川)が選出されました。組み合わせ抽選会は3月7日に行われます。

【出場全32校】

＜北海道:１＞

東海大札幌(7回目)

＜東北:3＞

聖光学院(福島)7回目

青森山田(青森)4回目

花巻東(岩手)5回目

＜関東・東京:6＋神宮枠：1＞

横浜(神奈川)17回目

高崎健康福祉大高崎(群馬)8回目

浦和実(埼玉)初出場

千葉黎明(千葉)初出場

山梨学院(山梨)8回目

二松学舎大附属(東京)8回目

早稲田実(東京)22回目

＜東海:3＞

大垣日大(岐阜)6回目

常葉大菊川(静岡)6回目

至学館(愛知)2回目

＜北信越:2＞

敦賀気比(福井)12回目

日本航空石川(石川)4回目

＜近畿:6＞

東洋大姫路(兵庫)9回目

智弁和歌山(和歌山)16回目

市立和歌山(和歌山)9回目

天理(奈良)27回目

滋賀学園(滋賀)3回目

滋賀短大附(滋賀)初出場

＜中国:2＞

広島商(広島)23回目

米子松陰(鳥取)2回目

＜四国:2＞

明徳義塾(高知)21回目

高松商(香川)29回目

＜九州:4＞

沖縄尚学(沖縄)8回目

エナジックスポーツ(沖縄)初出場

柳ヶ浦(大分)3回目

西日本短大付属(福岡)2回目

＜21世紀枠:2＞

壱岐(長崎)初出場

横浜清陵(神奈川)初出場

【補欠校】

＜北海道＞

北海

＜東北＞

山形中央(山形)

仙台育英(宮城)

＜関東・東京＞

東農大二(群馬)

つくば秀英(茨城)

淑徳(東京)

帝京(東京)

＜東海＞

岐阜第一(岐阜)

中京大中京(愛知)

＜北信越＞

小松工(石川)

福井工大福井(福井)

＜近畿＞

大阪学院大高(大阪)

立命館宇治(京都)

＜中国＞

岡山学芸館(岡山)

矢上(島根)

＜四国＞

新田(愛媛)

鳴門渦潮(徳島)

＜九州＞

鹿児島実(鹿児島)

有明(熊本)

＜21世紀枠＞

山城(京都)

小松工(石川)