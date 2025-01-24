【出場全32校掲載】常葉大菊川など出場校決まる 21世紀枠は壱岐(長崎)と横浜清陵(神奈川) 第97回選抜高校野球大会
3月18日に阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で開幕する第97回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が1月24日、大阪市内で行われ、昨秋の東海大会準優勝の常葉大菊川を始め、32校が選ばれました。常葉大菊川のセンバツ出場は2年ぶり6回目となります。
常葉大菊川は秋季静岡県大会で優勝、東海大会で準優勝となりました。両大会を通じてのチーム打率は3割2分6厘、東海大会では3試合すべてで2ケタ安打を放ち、強打を印象付けました。投手陣は、エース大村昂輝(3年)は50イニング以上投げて与四死球はわずか4つと優れた制球力で試合を作りました。
また、注目の21世紀枠は壱岐(長崎)、横浜清陵(神奈川)が選出されました。組み合わせ抽選会は3月7日に行われます。【出場全32校】
＜北海道:１＞東海大札幌(7回目)
＜東北:3＞聖光学院(福島)7回目 青森山田(青森)4回目 花巻東(岩手)5回目
＜関東・東京:6＋神宮枠：1＞横浜(神奈川)17回目 高崎健康福祉大高崎(群馬)8回目 浦和実(埼玉)初出場 千葉黎明(千葉)初出場 山梨学院(山梨)8回目 二松学舎大附属(東京)8回目 早稲田実(東京)22回目
＜東海:3＞大垣日大(岐阜)6回目 常葉大菊川(静岡)6回目 至学館(愛知)2回目
＜北信越:2＞敦賀気比(福井)12回目 日本航空石川(石川)4回目
＜近畿:6＞東洋大姫路(兵庫)9回目 智弁和歌山(和歌山)16回目 市立和歌山(和歌山)9回目 天理(奈良)27回目 滋賀学園(滋賀)3回目 滋賀短大附(滋賀)初出場
＜中国:2＞広島商(広島)23回目 米子松陰(鳥取)2回目
＜四国:2＞明徳義塾(高知)21回目 高松商(香川)29回目
＜九州:4＞沖縄尚学(沖縄)8回目 エナジックスポーツ(沖縄)初出場 柳ヶ浦(大分)3回目 西日本短大付属(福岡)2回目
＜21世紀枠:2＞壱岐(長崎)初出場 横浜清陵(神奈川)初出場 【補欠校】
＜北海道＞北海
＜東北＞山形中央(山形) 仙台育英(宮城)
＜関東・東京＞東農大二(群馬) つくば秀英(茨城) 淑徳(東京) 帝京(東京)
＜東海＞岐阜第一(岐阜) 中京大中京(愛知)
＜北信越＞小松工(石川) 福井工大福井(福井)
＜近畿＞大阪学院大高(大阪) 立命館宇治(京都)
＜中国＞岡山学芸館(岡山) 矢上(島根)
＜四国＞新田(愛媛) 鳴門渦潮(徳島)
＜九州＞鹿児島実(鹿児島) 有明(熊本)
＜21世紀枠＞山城(京都) 小松工(石川)