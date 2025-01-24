¾®¶¶·úÂÀ£´¡¦£±£¶¶½¹Ô¤ËÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò»²Àï¡¡£²½µ´Ö¸å¤Ë°úÂà¤Ç¡ÖÏÈ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖÂç´¿·Þ¤À¡ª¡×
¡¡Å´¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£±£°¡×¡ÊÍèÇ¯£´·î£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë£´·î£²£¹Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡Ê¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®¶¶¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÎ¤Â¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£Î¤Â¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï£´·î£²£¹Æü¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£²½µ´ÖÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®¶¶¤µ¤ó¡¢ºÇÂ¿½Ð¾ì¤ÎÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡¢ÏÈ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¼¤Ò½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®¶¶¤Ï¡ÖºòÌë¡¢£Ó£á£ò£å£å£åÁª¼ê¤È¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿Î¤Â¼ÌÀ°á»ÒÁª¼ê¤«¤é¡¢º£Ä«¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡££´·î£²£¹Æü¤Ë°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£²½µ´ÖÁ°¤Î£´·î£±£¶Æü£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£±£°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¤Â¼Áª¼ê¤«¤é¡Ø½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¡Ù¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç´¿·Þ¤À¡ÄÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò½Ð¾ì·èÄê¡ª¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÎ¤Â¼¤Ï¡Ø£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å¡¡£Ä£ò£å£á£í¡Ù¤Ë£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢½©»³½à¡Ê£Ä£Ä£Ô¡ËÂÐ¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡Ê¥Î¥¢¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡õ¿ù±ºµ®¡Ê¥Î¥¢¡Ë¡õÄ¹°æËþÌé¡Ê¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ËÂÐ²ÐÌîÍµ»Î¡õÂçÌç»û¿ò¡Ê¥é¥ó¥º¥¨¥ó¥É¡Ë¡õº´Æ£»Ì¿ò¡Ê»³Íü¥×¥í¥ì¥¹º×¤ê¡Ë¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£