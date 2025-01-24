

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42230.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41149.27 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40966.07 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40892.67 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40450.85 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40356.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39931.98 ★日経平均株価24日終値



39819.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39752.42 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39701.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39319.84 6日移動平均線

39282.77 25日移動平均線

39226.96 均衡表基準線(日足)

39182.69 均衡表雲上限(日足)

39167.74 均衡表転換線(日足)

39147.08 均衡表雲上限(週足)

39099.93 均衡表転換線(週足)

39053.99 13週移動平均線

39011.06 75日移動平均線

38954.21 均衡表雲下限(日足)

38746.13 ボリンジャー:-1σ(25日)

38642.94 200日移動平均線

38437.50 26週移動平均線

38355.56 ボリンジャー:-1σ(13週)

38209.50 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37672.87 ボリンジャー:-3σ(25日)

37657.14 ボリンジャー:-2σ(13週)

37173.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

36958.71 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35908.93 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

34644.65 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 88.34(前日75.63)

ST.Slow(9日) 73.12(前日55.00)



ST.Fast(13週) 54.81(前日55.14)

ST.Slow(13週) 62.30(前日62.41)



株探ニュース

