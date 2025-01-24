　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42230.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41149.27　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40966.07　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40892.67　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40450.85　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40356.03　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39931.98　　★日経平均株価24日終値

39819.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39752.42　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39701.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39319.84　　6日移動平均線
39282.77　　25日移動平均線
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39182.69　　均衡表雲上限(日足)
39167.74　　均衡表転換線(日足)
39147.08　　均衡表雲上限(週足)
39099.93　　均衡表転換線(週足)
39053.99　　13週移動平均線
39011.06　　75日移動平均線
38954.21　　均衡表雲下限(日足)
38746.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38642.94　　200日移動平均線
38437.50　　26週移動平均線
38355.56　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38209.50　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37672.87　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37657.14　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37173.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36958.71　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35908.93　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
34644.65　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.34(前日75.63)
ST.Slow(9日)　　73.12(前日55.00)

ST.Fast(13週)　 54.81(前日55.14)
ST.Slow(13週)　 62.30(前日62.41)

株探ニュース