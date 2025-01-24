THE RAMPAGE『FUJIFILM SUPER CUP 2025』ハーフタイムライブパフォーマンスに出演決定
■「熱い気持ちをパフォーマンスに込めて、会場を盛り上げます！」（THE RAMPAGE）
THE RAMPAGEが、2月8日に国立競技場にて開催される『FUJIFILM SUPER CUP 2025』に出演することが決定した。
THE RAMPAGEは、ハーフタイムライブパフォーマンスや当日開催のイベントなどに出演予定。ハーフタイムライブパフォーマンスでは、本大会限定のオリジナルパフォーマンスを披露する予定だ。詳細は後日、『FUJIFILM SUPER CUP 2025』イベントページで発表される。
イベント情報
『FUJIFILM SUPER CUP 2025』
02/08（土）東京・国立競技場
対戦カード：ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島
ハーフタイムライブパフォーマンス（国立競技場 場内メインスタンド側）出演アーティスト：THE RAMPAGE
リリース情報
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DIGITAL SINGLE「蜘蛛の糸」
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ALBUM『(R)ENEW』
2025.03.05 ON SALE
DVD＆Blu-ray『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR(R) at TOKYO DOME』
『FUJIFILM SUPER CUP 2025』イベントページ
https://www.jleague.jp/supercup/2025/
THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/43