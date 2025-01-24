ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > キヤノンITS、「EDI-Master Cloud for AnserDATAPORT 接続サービス」… キヤノンITS、「EDI-Master Cloud for AnserDATAPORT 接続サービス」に外国送金業務に対応可能な新機能 キヤノンITS、「EDI-Master Cloud for AnserDATAPORT 接続サービス」に外国送金業務に対応可能な新機能 2025年1月24日 15時24分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は1月24日、「EDI-Master Cloud for AnserDATAPORT 接続サービス」の新たな機能として、外国送金業務(ISO20022)に対応する「外国送金通信オプション」と「外国送金変換オプション」を4月から提供開始すると発表した。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト キヤノンITS、EDIデータの長期保存を可能とする連携コネクタを発表 キヤノンITS、従来型EDIの切替え支援の金融向け伝送サービスとの接続サービス キヤノンITS、AWSを採用したEDIサービスのクラウド版