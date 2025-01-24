キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は1月24日、「EDI-Master Cloud for AnserDATAPORT 接続サービス」の新たな機能として、外国送金業務(ISO20022)に対応する「外国送金通信オプション」と「外国送金変換オプション」を4月から提供開始すると発表した。

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