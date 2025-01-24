【センバツ】21世紀枠補欠校は山城、小松工 近畿補欠は大院大高と立命館宇治 出場32校決定
第97回選抜高校野球大会（3月18日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が24日、大阪市内で開かれ、晴れの32校が決まった。
注目の21世紀枠には横浜清陵（神奈川）と壱岐（長崎）が選出された。ともに初出場。同枠の補欠校は山城（京都）と小松工（石川）。
選出された32校は以下の通り。校名のあとは出場回数
【北海道1枠】
・東海大札幌 北海道 10年ぶり7度目
【東北3枠】
・聖光学院 福島 3年ぶり7度目
・青森山田 青森 2年連続4度目
・花巻東 岩手 3年ぶり5度目
【関東・東京7枠（神宮大会枠含む）】
・横浜 神奈川 6年ぶり17度目
・健大高崎 群馬 3年連続8度目
・浦和実 埼玉 初
・千葉黎明 千葉 初
・山梨学院 山梨 4年連続8度目
・二松学舎大付 東京 2年ぶり8度目
・早実 東京 8年ぶり22度目
【東海3枠】
・大垣日大 岐阜 2年ぶり6度目
・常葉大菊川 静岡 2年ぶり6度目
・至学館 愛知 8年ぶり2度目
【北信越2枠】
・敦賀気比 福井 5年連続12度目
・日本航空石川 石川 2年連続4度目
【近畿6枠】
・東洋大姫路 兵庫 3年ぶり9度目
・智弁和歌山 和歌山 2年ぶり16度目
・天理 奈良 3年ぶり27度目
・市和歌山 和歌山 3年ぶり9度目
・滋賀学園 滋賀 8年ぶり3度目
・滋賀短大付 滋賀 初出場
【中国2枠】
・広島商 広島 3年ぶり23度目
・米子松蔭 鳥取 33年ぶり2度目
【四国2枠】
・明徳義塾 高知 4年ぶり21度目
・高松商 香川 2年ぶり29度目
【九州4枠】
・沖縄尚学 沖縄 2年ぶり8度目
・エナジックスポーツ 沖縄 初出場
・西日本短大付 福岡 38年ぶり2度目
・柳ケ浦 大分 20年ぶり2度目
【21世紀枠2枠】
・横浜清陵 神奈川 初
・壱岐 長崎 初
【補欠校】
北海道 北海
東北 山形中央、仙台育英
関東・東京 東農大二、つくば秀英、淑徳、帝京
東海 岐阜第一、中京大中京
北信越 小松工、福井工大福井
近畿 大院大高、立命館宇治
中国 岡山学芸館、矢上
四国 新田、鳴門渦潮
九州 鹿児島実、有明
21世紀枠 山城、小松工