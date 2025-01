NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で、3月31日までの期間限定で、韓流・アジアコンテンツ全37作品を無料配信している。内訳は、韓国ドラマ12作品、中国ドラマ19作品、タイドラマ6作品。

対象作品は、韓国ドラマでは、「宮~Love in Palace」、「金持ちの息子」など。中国ドラマでは、「女医明妃伝~雪の日の誓い~」、「夢幻の桃花~三生三世枕上書~」など。タイドラマでは、「Wedding Plan-新郎のイジワルな恋愛計画-」、「Love in The Air」など。

