選抜出場32校が決定 98年ぶり大阪ゼロ、21世紀枠は初の長崎＆神奈川…3月18日に開幕
選抜出場校が発表された
第97回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が24日に行われ、出場する32校が発表された。
2校が選ばれる21世紀枠は壱岐、横浜清陵がともに春夏通じて初出場となった。北海道地区は東海大札幌。3枠の東北地区では聖光学院、青森山田、花巻東が選ばれた。
昨秋の神宮大会制覇で8枠となった関東・東京地区では東京王者の二松学舎大付のほか、関東4強の横浜、健大高崎、浦和実、千葉黎明が順当に選出。残る2枠は早実と山梨学院となった。
近畿地区では近畿大会を制した東洋大姫路をはじめ、滋賀短大付、滋賀学園と滋賀から2校が選ばれた。九州ではエナジックスポーツが初出場となった。
大会は3月18日に開幕する。
【出場校一覧】
21世紀枠（2）
横浜清陵（神奈川）春夏通じて初出場
壱岐（長崎）春夏通じて初出場
北海道（1）
東海大札幌 10年ぶり7回目
東北（3）
聖光学院（福島） 3年ぶり7回目
青森山田（青森） 2年連続4回目
花巻東（岩手） 3年ぶり5回目
関東・東京（7）
横浜（神奈川） 6年ぶり17回目
健大高崎（群馬） 3年連続8回目
浦和実（埼玉） 春夏通じて初出場
千葉黎明（千葉） 春夏通じて初出場
山梨学院（山梨） 4年連続8回目
二松学舎大付（東京） 2年ぶり8回目
早稲田実（東京） 8年ぶり22回目
北信越（2）
敦賀気比（福井） 5年連続12回目
日本航空石川（石川） 2年連続4回目
東海（3）
大垣日大（岐阜） 2年ぶり5回目
常葉大菊川（静岡） 2年ぶり6回目
至学館（愛知） 8年ぶり2回目
近畿（6）
東洋大姫路（兵庫） 3年ぶり9回目
智弁和歌山（和歌山） 2年ぶり16回目
市和歌山（和歌山） 3年ぶり9回目
天理（奈良） 3年ぶり27回目
滋賀学園（滋賀） 8年ぶり3回目
滋賀短大付（滋賀） 春夏通じて初出場
中国（2）
広島商（広島） 3年ぶり23回目
米子松蔭（鳥取） 33年ぶり2回目
四国（2）
明徳義塾（高知） 4年ぶり21回目
高松商（香川） 2年ぶり29回目
九州（4）
沖縄尚学（沖縄） 2年ぶり8回目
エナジックスポーツ（沖縄） 春夏通じて初出場
柳ケ浦（大分） 20年ぶり3回目
西日本短大付（福岡） 38年ぶり2回目（Full-Count編集部）