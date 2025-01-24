【センバツ】出場３２校発表 壱岐、横浜清陵、エナジックスポーツ初出場 花巻東、山梨学院、滋賀学園らも選出
第９７回センバツ高校野球大会（３月１８日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が２４日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。
関東大会優勝の横浜（神奈川）、準優勝の健大高崎（群馬）、東北大会優勝の聖光学院（福島）など強豪校が順当に選出された。２１世紀枠には全て島民の選手２１人で昨秋県大会で準優勝した壱岐（長崎）、昨秋の神奈川県大会で公立校で唯一の８強入りした横浜清陵（神奈川）の２校が選ばれた。選出された３２校は以下の通り。
【北海道】（１）
東海大札幌（１０年ぶり７度目）
【東北】（３）
聖光学院（福島、３年ぶり７度目）、青森山田（青森、２年連続４度目）、花巻東（岩手、３年ぶり５度目）
【関東、東京】（関東４＋神宮大会１＋東京１＋１）
横浜（神奈川、６年ぶり１７度目）、健大高崎（群馬、３年連続８度目）、浦和実（埼玉、初出場）、千葉黎明（千葉、初出場）、山梨学院（山梨、４年連続８度目）、二松学舎大付（東京、２年ぶり８度目）、早実（東京、８年ぶり２２度目）
【東海】（３）
大垣日大（岐阜、２年ぶり６度目）、常葉大菊川（静岡、２年ぶり６度目）、至学館（愛知、８年ぶり２度目）
【北信越】（２）
敦賀気比（福井、５年連続１２度目）、日本航空石川（石川、２年連続４度目）
【近畿】（６）
東洋大姫路（兵庫、３年連続９度目）、智弁和歌山（和歌山、２年ぶり１６度目）、天理（奈良、３年ぶり２７度目）、市和歌山（和歌山、３年ぶり９度目）、滋賀学園（滋賀、８年ぶり３度目）、滋賀短大付（滋賀、初出場）
【中国】（２）
広島商（広島、３年ぶり２３度目）、米子松陰（鳥取、３３年ぶり２度目）
【四国】（２）
明徳義塾（高知、４年ぶり２１度目）、高松商（香川、２年ぶり２９度目）
【九州】（４）
沖縄尚学（沖縄、２年ぶり８度目）、エナジックスポーツ（沖縄、初出場）、西日本短大付（福岡、３８年ぶり２度目）、柳ケ浦（大分、２０年ぶり３度目）
【２１世紀枠】（２）
横浜清陵（神奈川、初出場）、壱岐（長崎、初出場）