プロ野球・西武は24日、2月1日から始まる春季キャンプの1軍から3軍のメンバーを発表しました。

1軍にはドラフト2位ルーキーの渡部聖弥選手が新人でひとりメンバー入り、ロッテから現役ドラフトで加入の平沢大河選手、昨季初登板を果たした21歳・羽田慎之介投手、唯一ポジションが明言されている源田壮亮選手も1軍スタートとなります。

プロ24年目の41歳・中村剛也選手、同期入団の栗山巧選手は2軍からキャンプイン。同日左肘のケガが発表された昨季新人王の武内夏暉投手、ドラフト1位の齋藤大翔選手らは3軍という振り分けになっています。

◇1軍参加メンバー

【投手】

上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人、隅田知一郎、佐藤隼輔、田村伊知郎、甲斐野央、山田陽翔、ボー・タカハシ、羽田慎之介、ウィンゲンター、今井達也、ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、ロペス、黒木優太

【捕手】

古賀悠斗、炭谷銀仁朗、柘植世那、牧野翔矢

【内野手】

児玉亮涼、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世、山村崇嘉、平沢大河、セデーニョ、滝沢夏央、渡部健人、村田怜音、仲田慶介

【外野手】

渡部聖弥、ネビン、平沼翔太、西川愛也、長谷川信哉、モンテル

◇2軍参加メンバー

【投手】

糸川亮太、平井克典、杉山遥希、中村祐太、水上由伸、森脇亮介、川下将勲、

【捕手】

龍山暖、古市尊、是澤涼輔

【内野手】

山野辺翔、元山飛優、高松渡、古賀輝希、中村剛也、野村大樹、金子功児

【外野手】

栗山巧、蛭間拓哉、古川雄大、松原聖弥、岸潤一郎、奥村光一、ガルシア、仲三河優太

◇3軍参加メンバー

【投手】

松本航、武内夏暉、青山美夏人、成田晴風、狩生聖真、篠原響、浜屋将太、大曲錬、上間永遠、佐々木健、宮澤太成、井上広輝、三浦大輝、冨士大和、シンクレア、木瀬翔太、佐藤爽

【捕手】

野田海人

【内野手】

斎藤大翔、野村和輝、谷口朝陽、佐藤太陽、川野涼多、福尾遥真

【外野手】

林冠臣、ラマル、澤田遥斗、オケム

1軍は宮崎県の南郷、2軍と3軍は高知県の春野でキャンプを行います。