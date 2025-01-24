¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û¶å½£¤«¤é¤Ï²Æì¾°³Ø¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¡¢Ìø¥±±º¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î18Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì32¹»¤ò·è¤á¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¶å½£Àª¤Ï21À¤µªÏÈ¤Î°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë´Þ¤à5¹»¤Ë½Õ¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¶å½£²¦¼Ô¤Ï²Æì¾°³Ø¤À¡£ºò²Æ¤Î²ÆìÂç²ñ¤Ï3²óÀï¤Ç¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë0¡½7¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ëÉô°÷¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¿·¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ç57ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÇÀþ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¡£1Ç¯À¸º¸ÏÓ¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤ÏºÇÂ®150Á¤ÎÄ¾µå¤ËÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¶å½£Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£22Ç¯ÁÏÉô¤Î¿·±Ô¡£³Ø¹»¤ÏºòÇ¯4·î¤«¤éÁ´ÆüÀ©¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Áê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯µ¡Æ°ÎÏ¤È140ÁÄ¶Åê¼ê3¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÅê¼êÎÏ¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¡£¡¡
¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à16¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìî¼êÃæ¿´¤Ë¥º¥é¥ê¤È»Ä¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô¿Ø¤Ï¶å½£¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£À¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤ÏOB¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÏÅêÂÇ¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï94Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥¹¥È4¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢05Ç¯¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤òºÇ¸å¤ËÂçÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅÁÅý¤Î½Ä¤¸¤Þ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤Þ¤º¤ÏÉü³è¤Î1¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡
¡¡21À¤µªÏÈ¤Ç¤Ï°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Éô°÷21¿Í¤Ï°í´ôÅç½Ð¿È¡£ºò½©¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¡£Îý½¬»î¹ç¤ä¸ø¼°Àï¤¬¤¢¤ì¤Ð1Æü¿ôÊØ¤·¤«¤Ê¤¤¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë1»þ´ÖÈ¾¾è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¹°ÜÆ°¤Çµå¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¯º¤Æñ¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬Ì´ÉñÂæ¤Çµ±¤¯¡£