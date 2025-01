韓国俳優チョン・ソミンとキム・ジソクが共演した連続ドラマ『恋するイエカツ』(2021年)のリバイバル放送が、CSホームドラマチャンネルできょう24日から始まった。チョン・ソミンは、『この恋は初めてだから〜Because This is My First Life』をはじめ、『空から降る一億の星』『霊魂修繕工』『還魂』などに出演し、『となりのMr.パーフェクト』が話題。

キム・ジソクは『椿の花咲く頃』のほか、『逆賊 ー民の英雄ホン・ギルドン-』『推奴〜チュノ〜』『2度目のファースト▽ラブ』(※▽=ハートマーク)などで多数の役柄を演じてきた。この2人が、『恋するイエカツ』では、家に暮らす(live)女と、家を買う(buy)男を演じ、価値観の合わない中、胸キュンラブコメディーを繰り広げる。■あらすじ不動産投資会社の代表ユ・ジャソン(キム・ジソク)は家を安く買って高く売ることで財産を築いてきた。競売にかけられた家を買ったジャソンだったが、大家にだまされて住んでいた住人が出ていかないため、自ら出向いて追い出そうとする。その家に住んでいたのは職を失い、行く当てもないナ・ヨンウォン(チョン・ソミン)だった。ヨンウォンはうそをついて自分を追い出したジャソンを悪く言う。数ヶ月後、ヨンウォンは出版社に就職が決まるが、そこでジャソンと再会し…。全16話。日本語字幕版。演出:イ・チャンミン脚本:ミョン・スヒョン出演:チョン・ソミン、キム・ジソク、チョン・ゴンジュ、キム・ウォンヘ、チェ・ジョンアン、アン・チャンファン1月24日(金)スタート、毎週火〜金曜日午後2時〜ほか