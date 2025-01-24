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»ÅÍÍ¡§CD+Blu-ray Disc 2ËçÁÈ
²Á³Ê¡§3800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
1. Crescendo
2. Crescendo(Instrumental)
3. Crescendo(Live ver)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
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3. Crescendo(Live ver)
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