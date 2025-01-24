来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇１月２７日
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※オーストラリア，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
◇１月２８日
００：００ 米・新築住宅販売件数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
２２：３０ 米・耐久財受注
２３：００ 米・住宅価格指数
２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・７年物国債入札
※中国，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
※香港市場が短縮取引
※日・閣議
◇１月２９日
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
０９：３０ 豪・消費者物価
１０：３０ 日・５年物クライメートトランジション国債の入札
１４：００ 日・消費者態度指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・卸売在庫
※中国，韓国，台湾，香港，フィリピン，シンガポール，マレーシア，インドネシア，ベトナム市場が休場
※中国の春節（旧正月）
◇１月３０日
０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・四半期輸入物価指数
１５：３０ 仏・消費支出
１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１９：００ ユーロ・経済信頼感
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※中国，韓国，台湾，香港，シンガポール，マレーシア，ベトナム市場が休場
◇１月３１日
００：００ 米・住宅販売保留指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・商業動態統計
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０９：３０ 豪・卸売物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１６：４５ 仏・卸売物価指数
１７：５５ 独・失業率
１７：５５ 独・失業者数
１９：００ 日・外国為替介入実績
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・個人所得
２２：３０ 米・個人消費支出
２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
◇１月２７日
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※オーストラリア，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
◇１月２８日
００：００ 米・新築住宅販売件数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
２２：３０ 米・耐久財受注
２３：００ 米・住宅価格指数
２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・７年物国債入札
※中国，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
※香港市場が短縮取引
※日・閣議
◇１月２９日
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
０９：３０ 豪・消費者物価
１０：３０ 日・５年物クライメートトランジション国債の入札
１４：００ 日・消費者態度指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・卸売在庫
※中国，韓国，台湾，香港，フィリピン，シンガポール，マレーシア，インドネシア，ベトナム市場が休場
※中国の春節（旧正月）
◇１月３０日
０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・四半期輸入物価指数
１５：３０ 仏・消費支出
１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１９：００ ユーロ・経済信頼感
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※中国，韓国，台湾，香港，シンガポール，マレーシア，ベトナム市場が休場
◇１月３１日
００：００ 米・住宅販売保留指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・商業動態統計
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０９：３０ 豪・卸売物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１６：４５ 仏・卸売物価指数
１７：５５ 独・失業率
１７：５５ 独・失業者数
１９：００ 日・外国為替介入実績
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・個人所得
２２：３０ 米・個人消費支出
２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数