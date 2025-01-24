銀一株式会社は、楽天市場の「銀一アウトレットストア」で期間限定セールを実施している。カメラバッグなどの取扱い製品を最大70％で提供している。

「Peak Design」「WADRD」「RODE Microphones」「Really Right Stuff」といったブランドのアウトレット品を対象とし、割引率は最大70％。三脚やカメラストラップのセールも行っているという。

セール期間

1月24日（金）12時00分～2月3日（月）12時00分

対象製品（例）

Peak Design

エブリデイ バックパック 20L チャコール（40%OFF）

エブリデイ スリング 10L ブラック（40%OFF）

エブリデイ バックパック ジップ 20L（40%OFF）

Really Right Stuff

BH-55 LR ミッド ボールヘッド（70％OFF）

BH-25 LR ウルトラライト ボールヘッド（70％OFF）

BH-25 PF ウルトラライト ボールヘッド（50%OFF）

RODE Microphones

VideoMic Pro+（40%OFF）

Wireless ME（40%OFF）

WANDRD

プロヴォーク11 ライト ダロルイエロー（30%OFF）

ローグスリング 9L エーゲブルー（30%OFF）

X1 クロスボディ ミディアム ブラック（30％OFF）

3 Legged Thing

プロ アルバート 2.0 & エアヘッド プロ キット ブロンズ（60%OFF）

ザーラ Nikon Z9専用 Lブラケット コッパー（60%OFF）

3LT パンクス ビリー 2.0 & エアヘッド ネオ 2.0 キット ブルー（60%OFF）