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　日本ラグビー協会は24日、将来の日本代表選手の育成を加速するためのプロジェクト「ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2025」を2月から開始すると発表した。

　同プログラムは昨年1月に9年ぶりに復帰したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）肝いりのプログラムで、実施は昨年に続き2年連続となる。昨年は大学生のみが対象で15人が選ばれたが、今年は高校生も対象に加わり、50人がメンバーに名を連ねた。

　今後は2〜3月に国内各所で複数回にわたるトレーニング合宿を行い、スキルセッションと各専門スタッフによるS＆C、メディカル、栄養面での指導とアドバイスを受ける。2月初旬に関東圏内で行われる最初の活動では、ジョーンズHCも参加し、直接指導を行うという。

　またプログラム対象選手からU23日本代表を編成し、4月1〜16日にオーストラリア遠征を行う予定。ジョーンズHCの出身クラブでもあるランドウィックなどと計3試合を実施するという。

　昨年のプログラムではFL青木恵斗（帝京大）やHO佐藤健次（早大）らが参加。このうちFB矢崎由高（早大）は日本代表に昇格し、6月のイングランド戦に先発出場するなど、1年間で計5キャップを獲得した。

　今年のプログラムには矢崎、PR森山飛翔（帝京大）、SO服部亮太（早大）ら今年度の大学ラグビー界で活躍した選手のほか、このほどリーグワン1部の静岡入りが決まった長崎南山高3年のPR本山佳龍（18）ら、現役高校生2人も選ばれた。

　▽ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2025対象選手

　▽FW

　石橋　チューカ（20＝京産大）

　磯部　俊太朗（20＝筑波大）

　薄田　周希（21＝東海大）

　大塚　壮二郎（20＝関学大）

　亀井　秋穂（20＝明大）

　栗田　文介（21＝早大）

　栗原　大地（21＝東洋大）

　小林　典大（21＝関学大）

　清水　健伸（20＝早大）

　杉本　安伊朗（21＝早大）

　太安　善明（20＝天理大）

　高比良　恭介（19＝明大）

　田中　京也（19＝立命大）

　利川　桐生（21＝明大）

　坪根　章晃（18＝帝京大）

　中森　真翔（19＝筑波大）

　西野　帆平（21＝明大）

　能勢　涼太郎（21＝近大）

　八田　優太（20＝京産大）

　桧山　蒼介（20＝明大）

　宮下　晃毅（21＝法大）

　本山　佳龍（18＝長崎南山高）

　物部　耀大朗（20＝明大）

　森山　飛翔（20＝帝京大）

　森山　海宇オスティン（21＝東洋大）

　山口　匠（19＝明大）

　弓部　智希（21＝近大）

　▽BK

　石垣　慎之介（21＝慶大）

　伊藤　龍之介（20＝明大）

　今野　椋平（21＝慶大）

　上田　倭士（19＝帝京大）

　上ノ坊　駿介（21＝天理大）

　海老沢　琥珀（20＝明大）

　小林　祐貴（17＝神奈川・慶応高）

　白井　瑛人（19＝明大）

　平　翔太（21＝明大）

　高木　城治（20＝京産大）

　高橋　佑太朗（21＝筑波大）

　竹之下　仁吾（20＝明大）

　田中　健想（19＝早大）

　時任　凜空（21＝福岡工大）

　野中　健吾（21＝早大）

　服部　亮太（19＝早大）

　福島　秀法（21＝早大）

　増山　将（20＝筑波大）

　武藤　航生（20＝関学大）

　村田　大和（20＝京産大）

　本橋　尭也（20＝帝京大）

　矢崎　由高（20＝早大）

　李　智寿（20＝朝鮮大学校）