日本ラグビー協会は24日、将来の日本代表選手の育成を加速するためのプロジェクト「ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2025」を2月から開始すると発表した。

同プログラムは昨年1月に9年ぶりに復帰したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）肝いりのプログラムで、実施は昨年に続き2年連続となる。昨年は大学生のみが対象で15人が選ばれたが、今年は高校生も対象に加わり、50人がメンバーに名を連ねた。

今後は2〜3月に国内各所で複数回にわたるトレーニング合宿を行い、スキルセッションと各専門スタッフによるS＆C、メディカル、栄養面での指導とアドバイスを受ける。2月初旬に関東圏内で行われる最初の活動では、ジョーンズHCも参加し、直接指導を行うという。

またプログラム対象選手からU23日本代表を編成し、4月1〜16日にオーストラリア遠征を行う予定。ジョーンズHCの出身クラブでもあるランドウィックなどと計3試合を実施するという。

昨年のプログラムではFL青木恵斗（帝京大）やHO佐藤健次（早大）らが参加。このうちFB矢崎由高（早大）は日本代表に昇格し、6月のイングランド戦に先発出場するなど、1年間で計5キャップを獲得した。

今年のプログラムには矢崎、PR森山飛翔（帝京大）、SO服部亮太（早大）ら今年度の大学ラグビー界で活躍した選手のほか、このほどリーグワン1部の静岡入りが決まった長崎南山高3年のPR本山佳龍（18）ら、現役高校生2人も選ばれた。

▽ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2025対象選手

▽FW

石橋 チューカ（20＝京産大）

磯部 俊太朗（20＝筑波大）

薄田 周希（21＝東海大）

大塚 壮二郎（20＝関学大）

亀井 秋穂（20＝明大）

栗田 文介（21＝早大）

栗原 大地（21＝東洋大）

小林 典大（21＝関学大）

清水 健伸（20＝早大）

杉本 安伊朗（21＝早大）

太安 善明（20＝天理大）

高比良 恭介（19＝明大）

田中 京也（19＝立命大）

利川 桐生（21＝明大）

坪根 章晃（18＝帝京大）

中森 真翔（19＝筑波大）

西野 帆平（21＝明大）

能勢 涼太郎（21＝近大）

八田 優太（20＝京産大）

桧山 蒼介（20＝明大）

宮下 晃毅（21＝法大）

本山 佳龍（18＝長崎南山高）

物部 耀大朗（20＝明大）

森山 飛翔（20＝帝京大）

森山 海宇オスティン（21＝東洋大）

山口 匠（19＝明大）

弓部 智希（21＝近大）

▽BK

石垣 慎之介（21＝慶大）

伊藤 龍之介（20＝明大）

今野 椋平（21＝慶大）

上田 倭士（19＝帝京大）

上ノ坊 駿介（21＝天理大）

海老沢 琥珀（20＝明大）

小林 祐貴（17＝神奈川・慶応高）

白井 瑛人（19＝明大）

平 翔太（21＝明大）

高木 城治（20＝京産大）

高橋 佑太朗（21＝筑波大）

竹之下 仁吾（20＝明大）

田中 健想（19＝早大）

時任 凜空（21＝福岡工大）

野中 健吾（21＝早大）

服部 亮太（19＝早大）

福島 秀法（21＝早大）

増山 将（20＝筑波大）

武藤 航生（20＝関学大）

村田 大和（20＝京産大）

本橋 尭也（20＝帝京大）

矢崎 由高（20＝早大）

李 智寿（20＝朝鮮大学校）