2025年1月23日にGoogleがAndroid 16のベータ版を公開しました。公開されたベータ版には「タブレットや折りたたみ式デバイスでのウィンドウサイズ制限の撤廃」「ライブアップデートの導入」「Advanced Professional Video(APV)コーデックのサポート」などが含まれています。Android Developers Blog: The First Beta of Android 16

◆タブレットや折りたたみ式デバイスでのウィンドウサイズ制限の撤廃Android 16では、ディスプレイのサイズやフォームファクタに関係なく、すべてのデバイスでアプリをシームレスに動作させるためのフレームワークやツールが提供されます。これにより、開発者がアプリウィンドウのサイズと向きをロックする機能の制限が撤廃され、タブレットや折りたたみ式デバイスなどでアプリを全画面表示できるようになるほか、マルチタスク用に自由にサイズを変更できるようになります。なお、ゲームアプリはこれらのフレームワークやツールの導入が免除されているほか、Android 17のリリースまでアプリ開発者はこのリリースをオプトアウトすることが可能です。◆ライブアップデートの導入「ライブアップデート」とは、ライドシェア、フードデリバリー、ナビゲーションなど、ユーザーが進行中の重要なアクティビティを監視し、素早くアクセスできるようにするというもの。同様の機能はiPhoneのほか、2025年1月23日に発表された「Galaxy S25」向けUI「One UI 7」にも搭載されています。しかし、Androidではこれまで簡易的な進行状況の表示にとどまっていました。◆APVコーデックのサポートAPVコーデックとは、Samsungが開発した高品質なビデオ録画やポストプロダクションに使用することを目的としたコーデックのこと。APVコーデックでは映像制作やプロフェッショナル用途向けの動画品質を保ちつつ、編集ワークフローの効率化やマルチビュービデオならびに補助ビデオのサポートを実現していることが特徴です。GoogleはAndroid 16でYUV422ならびに10ビットエンコーディングに対応するほか、最大2Gbpsのターゲットビットレートに対応するAPV 422-10プロファイルのサポートを実装します。このほかGoogleはAndroid 16のベータ版において、低照度環境でカメラをナイトモードに切り替えるタイミングをアプリに伝えるAPIを追加したほか、テキストを縦書きにレンダリングおよび測定するための低レベルサポート、ディスプレイをスワイプして戻る際の「予測バックアニメーション」も追加されています。なお、今回のパブリックベータを導入可能なデバイスはPixel 6・Pixel 6 Pro・Pixel 6a・Pixel 7・Pixel 7 Pro・Pixel 7a・Pixel Tablet・Pixel Fold・Pixel 8・Pixel 8 Pro・Pixel 8a・Pixel 9・Pixel 9 Pro XL・Pixel 9 Pro・Pixel 9 Pro Fold。ベータプログラムに登録したユーザーには、対応するアップデートが提供されるとのこと。今後の予定としては、2025年3月に最終的な互換性を確認する「Platform Stability」の期間に入り、最終的なSDKやNDK APIや、内部APIとアプリ向けシステムの動作を確認します。その後数カ月にわたるテストを行い、2025年第2四半期をめどにAndroid 16は正式リリースされるとのことです。