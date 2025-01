【Steam:SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE】セール期間:~2月6日まで

セガは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて「SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE」を2月6日まで開催している。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルがセール価格で販売される。対象タイトルには「メタファー:リファンタジオ」や「ペルソナ3 リロード」、「真・女神転生V Vengeance」が登場。

さらに「龍が如く 極」と「龍が如く 極2」のセットパックや「龍が如く8」などもラインナップしている。

「SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE」対象タイトル(一部)

メタファー:リファンタジオ

通常価格:9,878円

セール価格:6,914円(30%オフ)

ペルソナ3 リロード

通常価格:9,680円

セール価格:4,840円(50%オフ)

真・女神転生Ⅴ Vengeance

通常価格:9,878円

セール価格:5,926円(40%オフ)

龍が如く8

通常価格:9,680円

セール価格:4,840円(50%オフ)

龍が如く 極&龍が如く 極2セットパック

通常価格:5,437円

セール価格:2,690円(51%オフ)

ぷよぷよ テトリス 2

通常価格:3,850円

セール価格:962円(75%オフ)

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

(C)ATLUS. (C)SEGA.