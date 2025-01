【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格:8,328円

ユービーアイソフトは1月24日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」日本版と海外版(北米・欧州)の表現差異についてのお知らせをXにて投稿した。

日本国内向けに発売される「アサシン クリード シャドウズ」では、審査期間規定に準拠した内容とするため、一部のゲーム内表現に差異があるとのこと。具体的には、敵の首および四肢の切断は常に不可となり、身体切断面の表現が変更される。

海外版では設定で切断に関する表示をON/OFFできる機能が備わっているようだが、日本版ではこの項目が削除され、常にOFFとなる。

また、海外版で再生される一部日本語音声の表現を変更していることも案内されている。

