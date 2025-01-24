オリックスが春季キャンプメンバー発表 小野が育成で唯一のＡ組に
オリックスの春季キャンプメンバーが２４日、発表された。育成から支配下登録を目指す小野泰己投手が育成で唯一のＡ組。また、プロ２年目の東松快征投手がＡ組メンバーとなった。ドラフト１位・麦谷祐介外野手（富士大）ら新人全１２選手はＢ組スタート。キャンプメンバーは以下の通り。
【Ａ組】
投手（２３人）＝エスピノーザ、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山崎、九里、斎藤、富山、田嶋、古田島、マチャド、本田仁、東松、山田、ペルドモ、本田圭、博志、才木、高島、小野
捕手（４人）＝若月、森、福永、頓宮
内野手（９人）＝西野、宗、野口、紅林、広岡、太田、ディアス、大里、中川
外野手（７人）＝渡部、西川、杉沢、来田、池田、福田、杉本
【Ｂ組】
投手（２５人）＝山下、東、寺西、宇田川、吉田、東山、山口、片山、小木田、井口、佐藤、川瀬、権田、陳睦衡、入山、寿賀、大江、宮国、芦田、上原、乾、村西、横山楓、前、河内
捕手（５人）＝石川、山中、堀、村上、田島
内野手（９人）＝大城、内藤、横山聖、河野、今坂、清水、遠藤、香月、宜保
外野手（５人）＝麦谷、元、佐野、茶野、寺本