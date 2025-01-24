【台湾】

実質GDP（速報値）（2024年 第4四半期）17:00

予想 2.0% 前回 4.17%（前年比)



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）17:15

予想 42.2 前回 41.9 （製造業PMI（購買担当者指数）)



フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）17:15

予想 49.3 前回 49.3 （非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 42.5 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 50.8 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 45.3 前回 45.1（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 51.4 前回 51.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 47.1 前回 47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 50.7 前回 51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ブラジル】

拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）21:00

予想 -0.02% 前回 0.34%（前月比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45

予想 49.9 前回 49.4（製造業PMI・速報値)

予想 56.5 前回 56.8（非製造業PMI・速報値)

予想 55.6 前回 55.4（コンポジットPMI・速報値)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）25日00:00

予想 73.2 前回 73.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)



中古住宅販売件数（12月）25日00:00

予想 420.0万件 前回 415.0万件（中古住宅販売件数)

予想 1.2% 前回 4.8%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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