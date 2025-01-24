株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan AF 35mm f/1.8 II」を1月24日（金）に発売した。希望小売価格は2万9,000円。

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。35mm判換算で約54mm相当の画角を持つ。ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用をラインアップする。

装着イメージ

従来モデル「TTArtisan AF 35mm f/1.8 ED」からレンズ構成を見直したことで、全長が約11mm短縮され、重量も約24gの軽量となった。最短撮影距離も0.6mから0.4mに短縮された。

レンズ構成は高屈折率レンズ2枚とEDレンズ2枚を含む7群10枚。

AF駆動には、リードスクリュータイプのSTMを採用した。

鏡筒には、5052航空用アルミニウムを採用。軽量ながら優れた耐久性と質感を持つとしている。

サンプル画像（提供：焦点工房）

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムＸ 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：35mm（35mm判換算：54mm相当） レンズ構成：7群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF 絞り：F1.8-F16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：52mm 外形寸法（マウント部除く）：約Φ65×49mm 質量：約176g