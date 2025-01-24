【オリックス】平野、宮城、森らがＡ組 山下、東、宇田川ら故障明け組、麦谷ら新人はＢ組スタート…宮崎キャンプメンバー発表
オリックスは２４日、２月１日に始まる宮崎キャンプのメンバー振り分けを発表した。２年連続で開幕投手を務める宮城、主力の森や西川、ベテランの平野や広島からＦＡ移籍の九里らはＡ組。故障からの復活を目指す山下や東、宇田川らに加え、ドラフト１位・麦谷（富士大）ら新人も全員がＢ組に振り分けられた。
キャンプはともに宮崎市清武総合運動公園で、３月２日（休日は２月５、１０、１４、１８、２１、２５日）まで行われる。また、Ａグループは２月２６、２７日、３月１、２日に球春みやざきベースボールゲームズ（ＳＯＫＫＥＮスタジアム）への参加を予定。４日間でそれぞれロッテ（ＮＰＢ）、ロッテ（韓国）、斗山（韓国）、西武と対戦する。各組のメンバーは以下の通り。
《Ａ組》
投手 エスピノーザ、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山崎、九里、斎藤、富山、田嶋、古田島、マチャド、本田仁、東松、山田、ペルドモ、本田圭、博志、才木、高島、★小野
捕手 若月、森、福永、頓宮
内野手 西野、宗、野口、紅林、広岡、太田、ディアス、大里、中川
外野手 渡部、西川、杉沢、来田、池田、福田、杉本
《Ｂ組》
投手 山下、東、寺西、宇田川、吉田、東山、山口、片山、小木田、井口、佐藤、川瀬、権田、★陳睦衡、★入山、★寿賀、★大江、★宮国、★芦田、★上原、★乾、★村西、★横山楓、★前、★河内
捕手 石川、山中、堀、★村上、★田島
内野手 大城、内藤、横山聖、★河野、★今坂、★清水、★遠藤、★香月、★宜保
外野手 麦谷、元、佐野、茶野、★寺本
★は育成、エスピノーザ、マチャド、ペルドモ、ディアスは宮崎に到着次第、合流予定