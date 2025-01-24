Netfrix¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤ÏÀ§Èó¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡ª¡Ê»¨³Ø¸À±§Â¢¤Î¥¨¥ó¥¿¥á»¨³Ø¡Ë
²èÁü¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥À¥ó¥×¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡É¥Þ¥¸¤À¤¼¡É!!¡×¤è¤ê
¤É¤¦¤â¡ª
¥¨¥ó¥¿¥á»¨³Ø¤ò¸«¤¿¤¤¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÃË¡¢»¨³Ø¸À±§Â¢¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¤Ê¤ó¤È¡ªNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
É®¼Ô¤â¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯1ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡ª
¡ü¡¡Ú¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬¸ì¤ë¡Û¶Ë°½÷²¦¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡ª½Ð±é½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
ÁÇÅ¨¤Ê¿¿¤Ã²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢²Æì¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä½Ð±é¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÈÖ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬´ò¤·¤¤Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÓ¿§¡¢À¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÏºî¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤â¡Ö¶§´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ï1²ó¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËAGREE¤Î¾õÂÖ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤âÀ¸¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï»î¼Ì²ñ°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ªÏÃ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤âÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ü¢¡Ú¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬¸ì¤ë¡Û¶Ë°½÷²¦¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡ªÀé¼ïÌòÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¥À¥ó¥×Ìò¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤µ¤«¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÈ±ÀÚ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ª¤·¤«¤âÄ¹Í¿Àé¼ï¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²èÌÌ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡ÙËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢³µÍ×Íó¤ò¤ß¤ë¤È¡Ú¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦¤äÆü¾ï¡Ê»þ¡¹¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¾¾ËÜ»ÐËåÅÐ¾ì¡Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Û¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇNicheee!¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥ó¥×¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡É¥Þ¥¸¤À¤¼¡É!!¡Ù¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊWritten by »¨³Ø¸À±§Â¢¡Ë
¤É¤¦¤â¡ª
¥¨¥ó¥¿¥á»¨³Ø¤ò¸«¤¿¤¤¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÃË¡¢»¨³Ø¸À±§Â¢¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¤Ê¤ó¤È¡ªNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
É®¼Ô¤â¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¡ü¡¡Ú¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬¸ì¤ë¡Û¶Ë°½÷²¦¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡ª½Ð±é½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
ÁÇÅ¨¤Ê¿¿¤Ã²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢²Æì¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä½Ð±é¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÈÖ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬´ò¤·¤¤Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÓ¿§¡¢À¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÏºî¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤â¡Ö¶§´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ï1²ó¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËAGREE¤Î¾õÂÖ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤âÀ¸¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï»î¼Ì²ñ°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ªÏÃ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤âÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ü¢¡Ú¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬¸ì¤ë¡Û¶Ë°½÷²¦¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡ªÀé¼ïÌòÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¥À¥ó¥×Ìò¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤µ¤«¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÈ±ÀÚ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ª¤·¤«¤âÄ¹Í¿Àé¼ï¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²èÌÌ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡ÙËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢³µÍ×Íó¤ò¤ß¤ë¤È¡Ú¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦¤äÆü¾ï¡Ê»þ¡¹¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¾¾ËÜ»ÐËåÅÐ¾ì¡Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Û¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇNicheee!¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥ó¥×¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡É¥Þ¥¸¤À¤¼¡É!!¡Ù¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊWritten by »¨³Ø¸À±§Â¢¡Ë