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　日本野球機構（NPB）は24、育成審判員からNPB審判員として野村奏斗氏（25）、宮武賢汰氏（22）と新規契約したと発表した。また、育成審判員として松浦伊吹氏（23）、松尾虎太郎氏（22）と新規契約した。

　

◆野村奏斗（のむら・かなと）番号9（※61番から変更）

＜生年月日＞1999年2月23日　（25歳）

＜出　身＞　滋賀県

＜経　歴＞　秀岳館高―ルートインBCリーグ審判員

＜入　局＞2022年1月1日

◆宮武賢汰（みやたけ・けんた）　番号16（※62番から変更）

＜生年月日＞2002年7月16日（22歳）

＜出　身＞香川県

＜経　歴＞高松商高

＜入　局＞2022年1月1日

◆松浦伊吹（まつうら・いぶき）番号62　2024年はルートインBCリーグ派遣

＜生年月日＞2001年10月16日（23歳）

＜出　身＞　静岡県

＜経　歴＞　富士高―大東文化大

＜入　局＞2025年1月1日（関東配属）

◆松尾虎太郎（まつお・こたろう）　番号61　2024年は四国アイランドリーグplus派遣

＜生年月日＞　2002年9月16日（22歳）

＜出　身＞　福岡県

＜経　歴＞　九産大付九産高―ルートインBCリーグ審判員（2021〜2023年）

＜入　局＞　2025年1月1日（関西配属）