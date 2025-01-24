NPB 審判員2名、育成審判員2名と新規契約
日本野球機構（NPB）は24、育成審判員からNPB審判員として野村奏斗氏（25）、宮武賢汰氏（22）と新規契約したと発表した。また、育成審判員として松浦伊吹氏（23）、松尾虎太郎氏（22）と新規契約した。
◆野村奏斗（のむら・かなと）番号9（※61番から変更）
＜生年月日＞1999年2月23日 （25歳）
＜出 身＞ 滋賀県
＜経 歴＞ 秀岳館高―ルートインBCリーグ審判員
＜入 局＞2022年1月1日
◆宮武賢汰（みやたけ・けんた） 番号16（※62番から変更）
＜生年月日＞2002年7月16日（22歳）
＜出 身＞香川県
＜経 歴＞高松商高
＜入 局＞2022年1月1日
◆松浦伊吹（まつうら・いぶき）番号62 2024年はルートインBCリーグ派遣
＜生年月日＞2001年10月16日（23歳）
＜出 身＞ 静岡県
＜経 歴＞ 富士高―大東文化大
＜入 局＞2025年1月1日（関東配属）
◆松尾虎太郎（まつお・こたろう） 番号61 2024年は四国アイランドリーグplus派遣
＜生年月日＞ 2002年9月16日（22歳）
＜出 身＞ 福岡県
＜経 歴＞ 九産大付九産高―ルートインBCリーグ審判員（2021〜2023年）
＜入 局＞ 2025年1月1日（関西配属）