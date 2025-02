くら寿司に、大阪・関西万博に参加する約70か国・地域の代表的な料理を再現したメニューが登場!

さらに、くら寿司でしか手に入らない万博オリジナルグッズも販売されます☆

くら寿司「大阪・関西万博」参加国再現メニュー

発売日:2025年2月7日(金)

販売店舗:全国のくら寿司各店で1メニューずつ販売

世界中からたくさんの人やモノが集まる万博らしく、くら寿司メニューの開発を担当されている方が本場の味を再現することにこだわり、各国大使をはじめ、各国の人々の試食、アドバイスによって完成したメニューもラインナップされます。

特別メニューを提供する抗菌寿司カバーは、連結部分を万博カラーである赤と青の手が握手する仕様になっており、人気のお寿司メニューと並べられ、お寿司と各国・地域の料理が手を繋いで、ベルト上を流れます。

各店舗がその国・地域の味を楽しめる「ミニパビリオン」であるかのように、店舗につき1メニュー、近隣の店舗でそれぞれ異なる国・地域のメニューが販売されます。

万博会場で各国のパビリオンを巡るように、近くの店舗を巡って楽しむのはもちろん、全国の店舗で、約70ものメニューをいち早く味わうこともできます。

くら寿司「大阪・関西万博」参加国再現メニュー一例

約70ものメニューから、9品を紹介。

マラコフ(スイス連邦)

チーズを衣につけて揚げたもので、ジュネーブの隣のヴォー州の名物料理。

揚げたチーズフライにフレッシュ感のあるトマトソースで味付けしています。

アクセントにパプリカマリネをトッピングし、チーズの濃厚さ、ソース、マリネの酸味が相性抜群!

サンデーロースト(英国)

サンデー・ローストとは、日曜日にだけ食べることができるイギリスの伝統料理のひとつ。

低温調理したローストビーフに、グレイビーソースをたっぷりかけてあります。

ボクスティ(アイルランド)

アイルランド北部で朝食やハロウィン時期を中心によく食べられている伝統的なジャガイモパンケーキ。

ジャガイモをすりつぶし、塩、コショウなどでシンプルに味付けし焼き上げてあります。

しっとりとした食感と、濃厚なチェダーチーズソースがベストマッチ!

鴨のロースト トリュフソース(ハンガリー)

ハンガリーはフォアグラの生産量第2位を誇り、鴨肉も人気。

また、赤キャベツマリネはハンガリー定番の付け合わせです。

サクサクのクラッカーにマスカルポーネチーズ、燻製した鴨ローストをトッピングし、香り高いトリュフソースと合わせてあります。

アジデジ(トーゴ共和国)

アジデジとはピーナッツソースという意味で、鶏肉や魚を煮こんだ料理。

くら寿司ではピーナッツペーストをベースにしたソースをグリルチキンの上からかけたスタイルで提供します。

ピーナッツの濃厚さを感じつつ、トマトの酸味も感じられる味がバランス抜群です。

コーヒータルト(エチオピア連邦民主共和国)

サクサクのタルトに香り高いコーヒークリームをトッピング。

甘さを抑えた大人味のタルトになっています。

エリソス(チリ共和国)

エリソスはスペイン語でウニの意味。

ウニに玉ねぎなどを添え、レモンを搾って食べるシンプルな料理です。

チリ産のウニを使用し、濃厚なウニと爽やかなオニオンマリネ、きゅうりの食感や味のバランスが絶妙!

ライムを搾るとさらに味にまとまりがでます。

ピカンテデポジョ(ボリピア多民族国)

「ピカンテデポジョ」は、辛い味、鶏肉という意味の言葉。

グリルしたチキンにトマトソースをかけ、ピリ辛に仕上げています。

付け合わせはコーンとジャガイモ。

ポンデケージョ(ブラジル連邦共和国)

もちっとした食感にチーズを使用したチーズパンで、ブラジルでは定番の食べ物。

「タピオカでんぷん」をつかった本格派で、なにもつけずにそのままいただくのがおすすめ!

東京都内の店舗で販売されるメニュー一覧

価格:230円〜 ※店舗により異なります

東京都内の店舗には32国のメニューを展開。

中国の月餅やイタリアのタリアータ、ブラジルのポンデケージョなど様々なメニューを楽しむことができます。

くら寿司限定万博オリジナルグッズ

発売日:2025年2月7日(金)(北海道・沖縄の店舗は2月14日)

販売店舗:くら寿司店舗・通販

くら寿司でしか手に入らない025大阪・関西万博公式ライセンスグッズが数量限定で登場!

大阪・関西万博公式キャラクターの「ミャクミャク」、抗菌寿司カバー「鮮度くん」やお寿司のイラストがかわいいオリジナルグッズが展開されています☆

ラバーキーホルダー

価格:各500円

種類:2種類

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインしたラバーキーホルダー。

抗菌寿司カバー「鮮度くん」の中に「ミャクミャク」が入っているデザインと、

お寿司が入った「鮮度くん」の上に「ミャクミャク」が乗っているデザインの2種類です。

ミニタオルハンカチ

価格:600円

まぐろやいくら、えびなど人気のお寿司と、「ミャクミャク」がデザインされたハンカチ。

くら寿司のロゴを囲むようにレイアウトされたアートがポイントです。

メラミンコップ

価格:800円

赤と青を基調とした大阪・関西万博らしいカラーのコップ。

お寿司や「ミャクミャク」がデザインされています。

ステッカー

価格:各300円

種類:全3種(2枚1セット)

限定デザインのステッカーセット。

「鮮度くん」や「ミャクミャク」が描かれているデザインや、「ミャクミャク」がたくさんのお寿司に囲まれているデザインなど全6種類のデザインから2枚が1セットになっています。

※セットの組み合わせは選択できません

大阪・関西万博Ado オープニングスペシャルライブのプレミアムチケットが当たるキャンペーン

期間:2025年1月24日(金)〜3月2日(日)

当選人数:抽選合計50組100名

大阪・関西万博の開幕に合わせ、オープニングスペシャルライブのプレミアムチケットが当たるキャンペーンを実施。

2025年4月13日に万博会場内のEXPOアリーナで行われる大阪・関西万博Ado オープニングスペシャルライブのプレミアムチケット(大阪・関西万博入場券付き)が抽選で合計50組100名に当たります。

レシートキャンペーン

当選人数:24組48名

24組48名に当たる「レシートキャンペーン」

くら寿司で税込3,000円以上お食事されたレシート画像を応募フォームから登録すると応募完了です。

応募券キャンペーン

当選人数:25組50名

2025年1月24日10時より予約受付開始される、5万セット限定お持ち帰りセット「人気10種セット3人前(クリアファイル+応募券付)」を注文し、応募券で応募できるキャンペーン。

裏面に記載された応募サイトへアクセスし、シリアルコードを入力してください。

公式Xフォロー&引用リポストキャンペーン

当選人数:1組2名

1組2名限定の「応募券キャンペーン」

くら寿司公式Xのアカウント「@mutenkurasushi」をフォローし、Ado X限定キャンペーンのポストを引用リポストすると応募できます。

「くら寿司」万博店舗

大阪・関西万博に、くら寿司が出店。

万博店舗は、くら寿司を象徴する蔵をイメージした外観になっています。

一目で「寿司屋」だと世界中の方が分かるよう、空気中のホコリやウイルスから寿司を守る「抗菌寿司カバー鮮度くん」に入ったマグロの寿司を大きく描いたシンプルなデザインです。

この外壁素材には、廃棄予定の貝殻約33.6万枚を再利用し、海藻から作る糊などを使用してできる“人工物不使用の漆喰”を採用。

貝殻の処理をめぐっては、海への投棄や空き地などに積載放置されることで環境汚染につながるという問題もあり、当店舗で貝殻を再利用した「貝灰漆喰」を活用することで、大阪・関西万博の目指す「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」の一助になればとの想いが込められています。

店舗面積は799.55平方メートル、座席数はくら寿司店舗で最多となる338席、お寿司が流れる回転ベルトも最長の約135mと、くら寿司史上最大規模。

店内は、既存のグローバル旗艦店と同様に、テーブルや柱に白木を、座席には畳シートを使用するジャパニーズモダンなデザインで、天井には巨大な回転ベルトと皿のグラフィックが大胆に描かれています。

万博参加国の代表的な料理を再現したメニューが登場。

「大阪・関西万博」参加国再現メニューは、2025年2月7日より全国のくら寿司各店で1メニューずつ販売開始です☆

