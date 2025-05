ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念したスペシャルカフェ「ディズニー マリー」OH MY CAFEが期間限定オープン!

子猫の「マリー」をテーマにしたキュートなピンク色に彩ったメニューやグッズが展開されます☆

「ディズニー マリー」OH MY CAFE

スケジュール:

開催期間:2025年2月7日(金)〜3月16日(日) ※終了しました開催場所:東京・新宿:OH MY CAFE所在地:東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店開催期間:2025年6月5日(木)〜7月13日(日)所在地:愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階大阪・天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間:2025年6月12日(木)〜7月27日(日)所在地:大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

1970年に公開された、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』に登場するディズニーキャラクター「マリ―」

ピンクのリボンをつけた、白い毛の愛らしい雌の子ネコで、オシャレ女子に愛されるディズニーの人気キャラクターです。

今回、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念し、子猫の「マリー」をテーマにした、「マリー」の住むパリや素敵なお屋敷、「マリー」の好きな音楽をモチーフにした究極にかわいくておしゃれなカフェを展開。

「マリー」たちをイメージしたフードやスイーツ、ドリンクのほか、ピンクベースのキュートなアートを使用したオリジナルグッズや特典も登場します☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「ケース付きポストカード」

事前予約者限定のカフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方限定のプレゼントを実施。

「ケース付きポストカード」全4種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※柄は選べません

SNSキャンペーン「オリジナルハート型コースター」

XまたはInstagramまたはTikTokを使ったSNSキャンペーンを実施。

カフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」、「#マリー」をつけて投稿された方に先着で「オリジナルハート型コースター」全3種から1枚が、1人につき1つプレゼントされます。

※無くなり次第終了

「ディズニー マリー」OH MY CAFE メニュー

「マリー」をイメージしたピンク色のシチューライスや「マリー」や「トゥルーズ」「ベルリオーズ」をイメージしたパングラタンや、「マリー」たちのシーンをイメージしたロマンティックなリゾットプレートがカフェメニューとして登場。

ほかにも「マリー」のサファイアのような瞳をイメージしたパフェ、キャラクターをイメージしたドリンクなど、ピンク色を活かしたかわいいフォトジェニックなメニューが用意されます。

メニューは全てディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューです。

おてんばシチューライス

価格:1,590円(税込)

「マリー」をイメージしたピンク色のシチューライス。

「マリー」のお顔をかたどったライスがインパクト大!

ロマンティックなリゾットプレート

価格:1,690円(税込)

「ダッチェス」と「トーマス・オマリー」をレイアウトした「ロマンティックなリゾットプレート」

2人を見つめるマリーたちのシーンをイメージしたロマンティックなリゾットプレートです。

夢見る♪クリームのパングラタン

価格:1,690円(税込)

子ネコ3兄弟をイメージした「夢見る♪クリームのパングラタン」

楽しく遊ぶ「マリー」「トゥルーズ」「ベルリオーズ」がモチーフです。

おませなヨーグルトパフェ

価格:1,290円(税込)

「マリー」のサファイアのような瞳をイメージした「おませなヨーグルトパフェ」

サファイアカラーのグラニテが美しい、ちょっぴり大人っぽいパフェです。

<マリー>ストロベリーミルク

価格:990円(税込)

ホワイト、ピンク、レッドのグラデーションが美しい「<マリー>ストロベリーミルク」

「マリー」をイメージした苺の果肉入りのミルクです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

<トゥルーズ>フルーツティー

価格:990円(税込)

スライスしたフルーツをふんだんに盛り込んだ「<トゥルーズ>フルーツティー」

トゥルーズをイメージしたフルーツ入りの紅茶です。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

<ベルリオーズ>グレープジュース

価格:990円(税込)

すっきりとした味わいに仕上げられた「<ベルリオーズ>グレープジュース」

「ベルリオーズ」をイメージしたミックスベリー入りのぶどうジュースです。

※チャーム付きマドラーは持ち帰れません

ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク

価格:各790円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるホットドリンク。

デカフェのコーヒーやホットティー、ミルクの3種類から選べます。

スーベニア

対象メニューを注文された方が購入できるスーベニア。

ラインナップはマグカップ、白雲石コースター、スプーンの3種類です。

マグカップ

価格:対象メニュー +各2,200円(税込)

対象メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入制限:1メニューにつき1点

ホットドリンクを注文することで購入できる、持ち手に音符をあしらったマグカップ。

「ダッチェス」と「トーマス・オマリー」、反面に「マリー」がデザインされています。

白雲石コースター

価格:対象メニュー +各1,320円(税込)

種類:全2種

対象メニュー:<マリー>ストロベリーミルク/<トゥルーズ>フルーツティー/<ベルリオーズ>グレープジュース/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べます

ドリンクとセットで購入できる白雲石コースター。

「マリー」のアップと総柄の2種類から好きなデザインを選べます。

スプーン

価格:対象メニュー +1,100円(税込)

対象メニュー:<マリー>ストロベリーミルク/<トゥルーズ>フルーツティー/<ベルリオーズ>グレープジュース/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べます

ドリンクとセットで購入できるグッズとしてスプーンもラインナップ。

「ディズニー マリー」OH MY CAFEのアートを使ったかわいいティーウェアです。

カフェオリジナルグッズ

「マリー」が主役のカフェオリジナルグッズも多数ラインナップ。

イメージカラーであるピンクを基調にしたトレーデンググッズやデイリーに活躍してくれる雑貨などが展開されます。

ラメアクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム6種

キラキラのラメを閉じ込めたアクリルキーホルダー。

様々な表情の「マリー」のほか、きょうだいの「トゥルーズ」「ベルリオーズ」柄を含めた全6種類からいずれか1つがランダムで封入されます。

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム10種

「ダッチェス」と「トーマス・オマリー」のロマンティックなデザインも登場するステッカー。

『おしゃれキャット』のワンシーンが楽しめる、全10柄で展開されます。

アクリルマグネット

価格:715円(税込)

種類:ランダム6種

リボンデザインのダイカットがおしゃれなアクリルマグネット。

フェミニンなピンクを基調にした、お部屋のアクセントにぴったりなグッズです。

巾着

グッズ名・価格:左から)

・巾着 1,430円(税込)

・エコバッグ 2,750円(税込)

デイリーに活躍してくれる巾着とエコバッグが登場。

「マリー」の魅力が存分に楽しめる、見ているだけで心華やぐディズニーグッズです。

ハート型ミラー、ミニタオル

グッズ名・価格:左から)

・ハート型ミラー 2,200円(税込)

・ミニタオル 1,430円(税込)

バッグやリュックに入れて携帯できる、お出かけに便利なミラーとミニタオル。

ハート型ミラーにプリントされた、すやすや眠る子ネコたちのアートもかわいい☆

「マリー」たちのかわいい世界観の中で、こだわりのお食事やグッズが楽しめるスペシャルカフェ。

東京・大阪・愛知にオープンする「ディズニー マリー」OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

