ロックバンド・BUCK‐TICKのデビュー35周年前後の活動を追った2部作で公開されるドキュメンタリー映画『劇場版BUCK‐TICK バクチク現象 ‐New World ‐』より、『II』のティザー映像がBUCK‐TICK公式YouTubeにて公開された。本作は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日まで、BUCK‐TICKのデビュー35周年の活動を軸にした2年を追ったバンドのドキュメンタリー映画。

デビュー25周年に初の映画『劇場版BUCK‐TICK〜バクチク現象〜』で撮影した岩木勇一郎監督が、10年ぶりにBUCK‐TICKを追い続けた本作。3000時間を超えるぼう大な映像素材の中から紡ぎ出した映像は、普段見られないレコーディング風景から、コンサートのバックヤード、監督によるインタビュー映像など、音楽に向き合うメンバーの真摯な表情や和やかな表情を見ることができる。恒例の年末に行われている日本武道館公演『ナイショの薔薇の下』も大盛況で幕を閉じ、2024年を締めくくったBUCK‐TICK。2部作からなる本作の公開は、その武道館公演の最後に発表された。このたび、『II』の本編のティザー映像が公開。映像では、本作品の内容の一部を観られる。なお、ムビチケの前売(オンライン)は『I』『II』ともに、1月31日より発売開始。『劇場版BUCK‐TICK バクチク現象 ‐ New World ‐』BUCK‐TICKファンクラブ+モバイル会員限定特別商品(3月12日発売予定のBlu‐ray&DVD『劇場版 BUCK‐TICK バクチク現象 ‐ New World‐』完全生産限定盤+オリジナルデザインのムビチケカードI・II)の予約は1月31日まで(予約上限あり)。『劇場版BUCK‐TICK バクチク現象 ‐ New World ‐ I』は2月21日、『劇場版BUCK‐TICK バクチク現象 ‐ New World ‐ II』は2月28日公開。