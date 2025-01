ジェームズ・ガン&ピーター・サフランが刷新を進める新DCユニバース(DCU)の新作映画『スーパーガール:ウーマン・オブ・トゥモロー(原題)』で、スーパーガール/カーラ・ゾー=エル役に大抜擢されたミリー・アルコックのファーストルックが米公開となった。

新DCUを率いるガンがを更新し、スーパーガールのシンボルがプリントされたディレクターチェアに座った、アルコックの後姿を捉えた写真を投稿している。ぼんやりとしたカラフルなネオンが映り込んだ場所は、夜のレストランかナイトクラブだろうか。

Thrilled to see cameras roll at Warner Bros. Studios Leavesden on Supergirl, with Craig Gillespie at the helm and the phenomenal Milly Alcock as our Kara Zor-El. Craig brings an incredible sensibility to this story, and Milly is every inch the unique envisioned by Tom…