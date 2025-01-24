西武は24日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。

◇1軍宮崎・南郷キャンプ

（投手）上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人、隅田知一郎、佐藤隼輔、田村伊知郎、甲斐野央、山田陽翔、ボー・タカハシ、羽田慎之介、ウィンゲンター、今井達也、ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、ロペス、黒木優太

（捕手）古賀悠斗、炭谷銀仁朗、柘植世那、牧野翔矢

（内野手）児玉亮涼、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世、山村崇嘉、平沢大河、セデーニョ、滝沢夏央、渡部健人、村田怜音、仲田慶介

（外野手）渡部聖弥、ネビン、平沼翔太、西川愛也、長谷川信哉、モンテル

◇2軍、3軍高知・春野キャンプ

（投手）松本航、武内夏暉、糸川亮太、平井克典、青山美夏人、成田晴風、狩生聖真、杉山遥希、篠原響、中村祐太、水上由伸、浜屋将太、大曲錬、上間永遠、佐々木健、宮沢太成、井上広輝、三浦大輝、冨士大和、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太、佐藤爽

（捕手）龍山暖、古市尊、野田海人、是沢涼輔

（内野手）斎藤大翔、山野辺翔、元山飛優、高松渡、古賀輝希、中村剛也、野村大樹、野村和輝、谷口朝陽、佐藤太陽、金子功児、川野涼多、福尾遥真

（外野手）栗山巧、蛭間拓哉、古川雄大、松原聖弥、林冠臣、岸潤一郎、奥村光一、ガルシア、ラマル、仲三河優太、沢田遥斗、オケム