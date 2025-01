監修医師:

佐伯 信一朗(医師)

兵庫医科大学卒業。兵庫医科大学病院産婦人科、兵庫医科大学ささやま医療センター、千船病院などで研鑽を積む。兵庫医科大学病院産婦人科外来医長などを経て2024年3月より英ウィメンズクリニックに勤務。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会健康スポーツ医、母体保護法指定医。

腟トリコモナス症の概要

腟トリコモナス症は、トリコモナス原虫という微生物の感染によって起こる性感染症の一つです。主に性行為で感染しますが、下着やタオル、浴場などを介した感染も報告されています。そのため、性的接触のない方や子どもにも感染することがあります。近年、日本では減少傾向にあるものの、再発を繰り返す難しい症例も少なくありません。また、腟だけでなく、バルトリン腺、スキーン腺、尿路にも感染することがあります。

腟トリコモナス症の原因

主な感染経路は性行為ですが、それ以外の感染経路も重要です。タオルや下着の共用、検診台、浴場などを介した感染が知られています。健康な腟内には善玉菌(ラクトバチルス菌)が多く存在して適切な環境を保っていますが、トリコモナス原虫が感染すると、この環境が乱れて症状が出現します。また、他の細菌感染(細菌性腟症)との関連も深く、お互いに影響し合うことが分かっています。

腟トリコモナス症の前兆や初期症状について

症状は人によって大きく異なり、20~50%の方は無症状とされています。症状がある場合には、泡状で悪臭の強い黄緑色のおりものがみられることがあります。また、外陰部や腟の刺激感、強いかゆみを感じることもあります。症状が進行すると、性交時の痛みや出血が起こることもあります。なお、これらの症状の多くは、同時に起こることの多い細菌性腟症による可能性もあります。

腟トリコモナス症の検査・診断

診断は主に症状の確認と検査によって行われます。医師は診察で腟壁の発赤(赤みを帯びること)や特徴的なおりものの有無を確認します。その後、おりものを生理食塩水で薄めて顕微鏡で観察し、動いているトリコモナス原虫を探します。この方法での診断率は60~70%とされています。顕微鏡検査で見つからない場合には、特殊な培地を使って原虫を培養する検査を行うことがあり、この方法での診断率は約90%とされています。

腟トリコモナス症の治療

治療は主に薬物療法で行われます。一般的には、メトロニダゾールという薬を1回1錠、1日2回、10日間服用します。また、必要に応じて腟錠を併用することもあります。この薬はアルコールと相互作用があるため、治療中と治療後3日間は飲酒を避ける必要があります。妊婦さんの場合は特別な配慮が必要です。妊娠初期(12週未満)は内服薬を避け、腟錠での治療が推奨されます。妊娠中期以降は、症状や状況に応じて内服薬の使用も検討されます。腟錠は胎児への影響がほとんどないことが確認されており、先天異常の発生増加なども報告されていません。難しい症例の場合は、薬の量を増やしたり、別の薬(チニダゾール)に変更したりすることがあります。また、より長期の治療が必要になることもあります。特に重要なのは、パートナーの方も同時期に治療を受けることです。パートナーが治療を受けないと、お互いの間で感染を繰り返してしまう可能性があります。

腟トリコモナス症になりやすい人・予防の方法

腟トリコモナス症は性行為による感染が最も多いものの、それ以外の感染経路も存在するため、様々な年齢層の方がかかる可能性があります。特に性的活動の活発な年齢層で多く見られますが、性交経験のない方や幼児にも感染することがあります。

なりやすい人としては、パートナーが感染している方、既に細菌性腟症にかかっている方が挙げられます。特に他の腟内細菌との関係が深く、細菌性腟症がある場合は腟トリコモナス症にかかりやすいことが分かっています。また、複数のパートナーがいる方や、安全な性行為を実践していない方もリスクが高くなります。

予防方法としては、まず安全な性行為の実践が重要です。また、タオルや下着の共用は避けるべきです。既に感染している場合は、パートナーと同時に治療を受けることが再発予防の重要なポイントとなります。

定期的な婦人科検診を受けることも大切です。症状がない場合でも、検診時の細胞診検査で偶然発見されることがあります。何らかの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが推奨されます。

治療を受けている場合は、確実に薬を服用し、医師の指示に従うことが重要です。薬の服用を途中で中断すると、完治せずに症状が繰り返すことがあります。また、アルコールとの相互作用があるため、治療中と治療後の一定期間は禁酒を守る必要があります。

パートナーがいる場合は、お互いが適切な治療を受け、完治するまでは性行為を控えることが推奨されます。これにより、感染の連鎖を防ぐことができます。

治療後は、医師の指示に従って再検査を受け、確実に治癒したことを確認することが大切です。特に月経のある方は、次回月経後の検査で原虫が消失していることを確認することが推奨されます。





