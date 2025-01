商品の試し置きができる！LIBGRAPHY ONLINE SHOP「ARシミュレーション」

リブグラフィは、自社ECサイト「LIBGRAPHY ONLINE SHOP」にて商品の試し置きができる「ARシミュレーション」を提供中です。

LIBGRAPHY ONLINE SHOP「ARシミュレーション」

■対象商品

・TRANQORD吸音パーテーション

・オフィス吸音パネル OTTO R

※対象商品は今後も追加予定です。

■「TRANQORD(トランコード)吸音パーテーション」とは

視線だけではなく周囲の音も和らげることができるパーテーションです。

工業用レベルの高性能な吸音材を材料としており、高密度なポリエステル繊維とフェルト表皮が音を吸収しザワツキや反響を抑えます。

組立式なので、使わない時は分解して収納も簡単。

オフィスやお部屋との調和はもちろん、インテリアのアクセントとしても使えます。

また2021年にはGOOD DESIGN賞を受賞しています。

TRANQORD吸音パーテーション

■「OTTO R(オットー・アール)」とは

リブグラフィで販売中の家庭向けインテリア吸音材「OTTO」を、オフィスシーンと調和するようにデザインを一新。

吸音材とフェルトの一体成型技術を用いて音を効率的に吸収することで、オフィス空間で必要とされる高い吸音性能を実現しました。

フェルトの柔らかな表情とR加工で緩やかなカーブに仕上げた立体的なデザインが特徴の新しい吸音パネルです。

R加工の語源である円の半径(radius)と洗練する(refine)の頭文字から、OTTO R(オットー・アール)と名付けました。

オフィス吸音パネル OTTO R

