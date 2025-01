TWICE¡¦MINA¡ØVOGUE JAPAN¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¼«¿È¤Î¥È¥¥¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ»£±Æ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「自分に似合うように少し変化をつけてきたことが“自分のスタイル”となった」(TWICE・MINA)

TWICE・MINAが、『VOGUE JAPAN』3月号(1月31日発売)の表紙に登場する。

今号のテーマは「マイ・エッセンシャル」。

バレリーナだったMINAが昔から大事にしてきた、自身のエッセンシャルアイテムともいえるトゥシューズを履いて撮影に挑んだ。

『白鳥の湖』になぞらえて「LAST DANCE」をテーマに、MINAにしか醸し出せない、エネルギッシュでフレッシュなムードに包まれた美しいカットの数々を届ける。

結成10周年を迎えるTWICEの活動について「様々な表現をしていく中で、自分に似合うように少し変化をつけてきたことが“自分のスタイル”となった」と語るMINA。TWICEでの10年、そしてデビューまでの道のりでいくつもの困難を乗り越えてきた力強さに加え、「継続には楽しむことが大事」と答えるMINAの今に迫る。

聡明なオーラをまとい、見るものを惹きつけてやまないMINAの、インテリジェンスを感じさせる力強い輝きに注目だ。

PHOTO BY HYEA W. KANG

(C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

書籍情報

2025.01.31 ON SALE

『VOGUE JAPAN』2025年3月号



リリース情報

2025.03.19 ON SALE

Blu-ray&DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』

『VOGUE JAPAN』公式サイト

https://www.vogue.co.jp/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com