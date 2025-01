Xで万バズのサンリオマジカルチャームはどこで買える？絶対ゲットしたいあなたの推しキャラもチェックして

2025年1月20日に発売された「サンリオキャラクターズ きらっとマジカルチャームBiscuit」。平成女児の心をくすぐるサンリオのチャームがかわいすぎると、発売直後からXで話題になっているんです。どうしても欲しいisutaエディターもショップに走り、ゲットしてきました!キティやマイメロ、シナモン…気になるキャラクターの種類や、購入場所などをレビューするので、一緒にチェックしてみましょう。

サンリオキャラクターズ きらっとマジカルチャームBiscuit2025年1月20日に登場した、「サンリオキャラクターズ きらっとマジカルチャームBiscuit」(税込396円)。発売直後からXでバズっていたこともあり、欲しいと思っていた方も多いのではないでしょうか。キャラクターがプリントされたビスケットと、キラキラ輝く鍵形チャーム1個が入っていて、どのキャラクターに会えるかは開けてからのお楽しみ。食べるのがもったいないほどかわいいビスケットは、バターの味わいが感じられるやさしい味で、いくつでも食べられそうです。コンビニやスーパーなどの全国量販店のお菓子売り場、一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーで取り扱いがあるので、気になる方は足を運んでみてくださいね。キティにマイメロ、シナモン…鍵型チャームがかわいすぎ!チャームには、サンリオの人気キャラクターたちが!シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ポムポムプリン、ハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、タキシードサム、リトルツインスターズ、こぎみゅん、バッドばつ丸、ウィッシュミーメル、マイスウィートピアノ、マロンクリームの全14種があり、どのキャラが出ても嬉しい…。平成女児を思わせるキラキラでカラフルなチャームは、なんだか懐かしい気持ちになりそう。推しのキャラクターがいる人は、それを狙ってみてくださいね。エディターが4つ開封したところ、3つがポムポムプリン、1つがキキララでした!ランダムなので被りが出るのも、おもしろさのひとつです(笑)魔法使いになったキャラクターがハートの枠に入っていて、ラブリーすぎますね。リボン、星、キラキラのホログラムなど、かわいいが散りばめられていました。カラビナにつけてもかわいい!SNSで話題になっているのが、複数のチャームをカラビナに付けること。お気に入りのガチャガチャと一緒に付けてもいいかもしれません。同じキャラが集まっているのも、かわいいですね!たくさんそろっているとトキメキ倍増なので、好きなキャラクターの組み合わせを楽しんでみてください。さらに人気になりそうな予感…。見かけたらゲットして!平成女児を感じさせるキラキラチャームとサンリオのコラボは激アツ…。これからさらに人気になりそうだから、見かけたら即購入するのが良さそうです!推しのキャラクターや好きな色のチャームをゲットしてみてくださいね。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653452