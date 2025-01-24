ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¡¦ÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³ËÊ¼´ïÇÑÀäÁÊ¤¨
¡¡2024Ç¯12·î¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬2025Ç¯1·î23Æü¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÈï¤Ð¤¯·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ê½¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ë
¡ÖÅöÆü¡¢»ä¤ÏÄíÀè¤Î³Á¤Î²¼¤Ë¥´¥¶¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢ÁÄÉã¤ÈÄï¤È3¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î²»¤¬¤¹¤ë¤Ð¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢Ä¹ºê¤Î¶õ¤¬¤Ô¤«¤Ã¤È¿¿¤ÃÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ôÉÃ¸å¤ËÇúÈ¯²»¤ÈÇúÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2024Ç¯12·î¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î23Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç¡¢4ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ºê¤ÇÈï¤Ð¤¯¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢15Æü¡Á28Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢ÆüËÜ¸¶¿å¶¨¡Ê¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜÉ¾µÄ²ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢³ËÊ¼´ï¤È¿Í´Ö¤Ï¶¦Â¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³ËÊ¼´ï¤ÏÀäÌÇ¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°Ëâ¤ÎÊ¼´ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÑÀä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÃÏµå¾å¤Î»ÔÌ±¤Î1¿Í1¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤È¹Í¤¨¡¢¿ÍÎà¤¬³ËÊ¼´ï¤Ç¼«ÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ËÊ¼´ï¤âÀïÁè¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤òµá¤á¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¡Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ²±¤ò¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¾Ú¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö³ËÊ¼´ï¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1945Ç¯¤ÎÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹ñ¡¹¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÏÊ¿ÏÂ¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¼¹ï¤Ç¤¹¡×¡Ê½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤é¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤é¤Ï24Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±µÄ²ñµÄÄ¹¤Ê¤É¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ø¤Î»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ26Æü¤Ë¤Ï³ËÊ¼´ï¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ç¡¢¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë