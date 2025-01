消したはずでは…？来日決定した女優ハン・ソヒ、タンクトップ姿で“脇腹タトゥー”を堂々披露

女優ハン・ソヒが“脇腹タトゥー”を披露して話題だ。

【写真】ハン・ソヒ、“タトゥーびっしり”の上半身

ハン・ソヒは1月23日、自身のインスタグラムを更新。自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

投稿を見ると、フランス・パリでの近況とみられる写真が並んでいる。彼女は現在、「DIOR」のコレクションショー参加のためパリに滞在している。

写真では、ジーンズにタンクトップを合わせたラフな服装で、ツインテールの髪型を披露したハン・ソヒ。なかでも目が行くのは、脇腹部分に入った花柄タトゥーだ。

ハン・ソヒはデビュー前、全身に入れたタトゥーを2000万ウォン(日本円=約220万円)かけてすべて除去した過去を持つ。ただ、最近になって再び体にタトゥーが入った写真を投稿していることから、ファンの間で注目を集めている。なお、このタトゥーが本物であるかどうかは定かではない。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

そんなハン・ソヒは、来る6月よりアジアを皮切りに欧州、アメリカを回る初のワールドツアーファンミーティングを開催する予定だ。ファンミーティングは東京、台北、バンコク、ジャカルタ、パリ、ロンドン、ベルリン、ロサンゼルス、ニューヨークなどの年で実施する予定だという。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。