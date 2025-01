アイドルグループ・CUTIE STREETがライブ定番曲である『ハッピー世界!」を配信リリース。初ワンマンライブ開催に向けてライブを楽しむためのガイド動画も公開した。 1stシングルCD『かわいいだけじゃだめですか?』が、オリコン週間シングルランキングで初登場3位を獲得し、表題曲『かわいいだけじゃだめですか?』のミュージックビデオが2024年10月16日の公開からわずか約3ヶ月で2,500万回再生

