Epic Games Storeを運営するEpic Gamesが、AndroidとiOS向けの無料ゲームをEpic Games Storeで配布するプログラムを開始する予定です。このプログラムのために、Epic Gamesは「開発者がAppleに支払わなければならない手数料」を開発者に代わって支払うと宣言しています。Epic will expand its mobile game store by helping cover developer iOS fees - The Verge

https://www.theverge.com/2025/1/23/24349542/epic-games-third-party-developers-apple-google-europeEpic Gamesは、「フォートナイト」のアプリ内課金をApple側から とがめられた のをきっかけにAppleやGoogleと大規模な法廷闘争を繰り広げました。2023年8月ではEpic Gamesの訴えはほぼ棄却されたものの、2023年12月に行われたGoogleとの裁判ではEpic Games側の勝訴。そして、Appleは2024年1月に、EU圏内限定でApp Store外決済とサイドローディングを認める決断を下しました。Appleがデジタル市場法を受けてEUでのサイドローディングとApp Store外決済を認めるも厳しい条件や新しい手数料が追加される - GIGAZINEこうした経緯によって、Epic GamesはAndroidとiOS(EU限定)で自社運営のEpic Games Storeをリリースし、ゲームを販売したり配布したりすることが可能になりました。しかし、Appleはサードパーティー製アプリストアでのアプリの販売や配布に一定の制限を課しています。特に、Appleはサードパーティー製アプリストアで配布されるiOSアプリに対し、「最初の100万インストール以降は1インストールごとに0.5ユーロ(約80円)の支払いを義務付ける」という「Core Technology Fee(CTF)」を課したことは大きく話題となりました。AppleがiOSアプリに課す1インストール当たり約80円の「コアテクノロジー料」が無料アプリやフリーミアムアプリの開発者を破産させる可能性 - GIGAZINEEpic Gamesは、「開発者がEpic Games Storeにゲームを1つだけ掲載することに決めたとしても、アプリのダウンロード回数が年間100万回を超えたら、Apple App Storeからであれ他のストアからであれ、iPhoneやiPadにゲームがダウンロードされるたびに手数料を支払わなければならない」と述べ、このCTFを当初から強く批判していました。今回、Epic Gamesは、Epic Games Storeで無料ゲームを配信する上でCTFを支払う必要が生じた場合、Epic Gamesが無料ゲームの開発者に代わってCTFを1年間負担すると宣言しました。Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOはIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「Epic GamesはCTFの支払いで損失を被りますが、私たちが状況の停滞を打破する必要があります。すべてのサードパーティのアプリストアにとっても、Epic Gamesにとっても、長期的にみると財政的には実行が難しいですが、欧州委員会がAppleの法律違反について調査している間は実行します」と述べています。また、スウィーニーCEOは「馬鹿げた皮肉なのは、Epic GamesがApp Storeと対等な条件で完全に競争できるのはEUだけだということです。アメリカでは阻止されています。そしてアメリカでは、アメリカ市民がiOS版フォートナイトを入手することができません。それはAppleによって妨げられているのです。馬鹿げていると思いませんか。この状況は変わる必要があり、いずれ変わるでしょう」とThe Vergeに語りました。