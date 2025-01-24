【プロキオンＳ】ダート重賞初Ｖ狙うドゥラエレーデは２枠３番 サンライズジパングは５枠９番
◆第３０回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２６日、中京・ダート１８００メートル）
第３０回プロキオンＳの枠順が１月２４日、決定した。
チャンピオンズＣ・Ｇ１で２年連続３着だったドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は２枠３番。川田将雅騎手とのコンビでダート重賞初Ｖを狙う。
坂井瑠星騎手と初タッグのサンライズジパング（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父キズナ）は５枠９番。みやこＳ１０着からの巻き返しを狙うオメガギネス（牡５歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は５枠１０番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、齢、斤量、騎手の順。全て牡馬）。
（１）サンデーファンデー 牡５ ５７ 鮫島 克駿
（２）ビヨンドザファザー 牡６ ５７ 北村 友一
（３）ドゥラエレーデ 牡５ ５７ 川田 将雅
（４）ホウオウルーレット 牡６ ５７ 岩田 康誠
（５）サンマルパトロール 牡５ ５７ 田口 貫太
（６）ロコポルティ 牡７ ５７ 団野 大成
（７）ニューモニュメント 牡９ ５７ 酒井 学
（８）タマモロック 牡５ ５７ 幸 英明
（９）サンライズジパング 牡４ ５７ 坂井 瑠星
（１０）オメガギネス 牡５ ５７ 松山 弘平
（１１）ディープリボーン 牡５ ５７ 古川 吉洋
（１２）フタイテンロック 牡６ ５７ 小崎 綾也
（１３）カズペトシーン 牡５ ５７ 西村 淳也
（１４）ミッキーヌチバナ 牡７ ５７ ミルコ・デムーロ
（１５）ペプチドソレイユ 牡５ ５７ 菱田 裕二
（１６）サトノエピック 牡４ ５６ 高杉 吏麒