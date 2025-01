福岡ソフトバンクホークス 牧原大成・緒方理貢の一年を支える体作りをサポート！RE:BODY

新感覚のストレッチ&リラクゼーション施設「RE:BODY」は、福岡ソフトバンクホークスの牧原大成選手と緒方理貢選手の自主トレ期間中、1年を通して戦える体作りを目指し、全面的なサポートを行いました。

RE:BODY

選手一人ひとりの身体に合わせたケアを提供し、コンディション最適化に貢献しました。

■プロ選手を支える確かな技術とケア

「RE:BODY」は、プロ選手から一般の方まで、疲労や肩こりを根本からケアする新感覚の施術を提供しています。

今回のサポートでは、ストレッチとリラクゼーションを融合させた独自の施術により、筋肉の柔軟性向上と疲労回復を促進しました。

これにより、トレーニング効率を最大化し、1年を通して高いパフォーマンスを発揮できる身体づくりを目指しました。

牧原選手は「2024年は1年間フル出場することをまずは目標にしています。

その為に怪我をしにくい体や柔軟性が今まで以上に必要と感じました。

施術を受けて疲労回復はもちろんですが、柔軟性をあげることによる体のパフォーマンス力が上がったことを実感してます。」とコメント。

緒方理貢選手 施術風景(1)

■全国展開の『RE:BODY』が提供する新感覚ケア

「RE:BODY」は、福岡天神、福岡大名、大阪、札幌に展開し、全国で多くのお客様の身体ケアをサポートしています。

同店の施術は、体を深層からほぐすストレッチと、心地よさを重視したリラクゼーションを融合させたもの。

慢性的な疲労や肩こりを根本から改善し、快適な日常を取り戻します。

特に30〜50代の方々から支持されており、健康的で充実した毎日を過ごすためのケアを提供しています。

【店舗情報】

店舗名 : RE:BODY 天神店

所在地 : 〒810-0021

福岡県福岡市中央区今泉1-2-20 天神プレイスウエスト 1F2号

TEL : 092-406-8226

営業時間 : AM11:00〜(翌朝)AM3:00)

福岡大名店:〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目6-13 バルビゾン95-2F

